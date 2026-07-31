कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: बॉक्सर अंकुश पंघाल फाइनल में, कनाडा के जोशुआ ओफोरी को 5-0 से हराया

ग्लासगो, 31 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के अंकुश पंघाल ने शुक्रवार को ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुष बॉक्सिंग के 80 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। अंकुश की जीत के साथ ही भारत के लिए कम से कम एक रजत पदक और पक्का हो गया है।

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अंकुश पंघाल ने पूरे मुकाबले में नियंत्रण, सटीकता और धैर्य दिखाते हुए अपना दबदबा बनाया और इस कैंपेन में लगातार तीसरी बार सर्वसम्मति से जीत हासिल की। भारतीय खिलाड़ी ने शुरुआती घंटी से ही लय बना ली। उनके सीधे पंच और दमदार हुक हर बार निशाने पर लगे। उनके तेज मूवमेंट और साफ कॉम्बिनेशन ने ओफोरी को मुकाबले में जमने में मुश्किलें खड़ी कीं। पंघाल ने पहला राउंड सर्वसम्मति से जीत लिया।

दूसरे राउंड में अंकुश ने मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उन्होंने सटीक राइट हुक के साथ तेज कॉम्बिनेशन लगाए और डिफेंसिव डिसिप्लिन बनाए रखते हुए राउंड जीत लिया।

ओफोरी ने आखिरी राउंड में वापसी करने की कोशिश की और अंकुश के थोड़ी देर के लिए अपना गार्ड खोने के बाद लेफ्ट हुक मारा। आखिरी मुकाबला एक आक्रामक लड़ाई में बदल गया जिसमें दोनों बॉक्सर एक-दूसरे पर मुक्के बरसाते रहे, लेकिन भारतीय बॉक्सर ने शुरुआती दो राउंड में ही अच्छी बढ़त बना ली थी।

जजों ने अंकुश की बेहतरी दिखी, चार ऑफिशियल ने मुकाबले को 30-26 से स्कोर किया और पांचवें ने इसे 29-27 से उनके पक्ष में दिया।

इस जीत से भारत को पुरुषों की 80 किग्रा कैटेगरी में कम से कम रजत पदक पक्का हो गया है। अंकुश फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए उतरेंगे।

इससे पहले, दुनिया की नंबर 3 प्रीति पवार ग्लासगो में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बॉक्सर बनीं, जब उन्होंने महिलाओं के 54 किग्रा सेमीफाइनल में जाम्बिया की कैथरीन म्वापे पर 5-0 से शानदार जीत हासिल की।

बराबरी की शुरुआत के बाद, प्रीति ने धीरे-धीरे तेज जैब और सटीक बाएं हाथ के पंचों से मोर्चा संभाला, जिससे म्वापे को शुरुआती राउंड में आठ-काउंट तक खड़े रहना पड़ा।

जाम्बियन ने दूसरे राउंड में टेम्पो बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन प्रीति शांत रहीं। उन्होंने तेज फुटवर्क का इस्तेमाल करके एंगल बनाए और फिर क्लीन कॉम्बिनेशन और दमदार दाहिने हाथ लगाए। उनके लगातार दबाव का नतीजा यह हुआ कि म्वापे के खिलाफ दो और स्टैंडिंग काउंट हुए और वह आगे बढ़ गईं।

प्रीति ने आखिरी राउंड में भी स्मार्ट तरीके से बॉक्सिंग जारी रखी, रिंग का अच्छे से चक्कर लगाया और म्वापे के हमलों को बेअसर करते हुए शरीर पर क्लीन शॉट लगाए। सभी पांच जजों ने मुकाबला भारतीय खिलाड़ी के नाम कर दिया, जिससे एक और शानदार सर्वसम्मत फैसला हुआ।

इस जीत के साथ, प्रीति ने भारत के लिए कम से कम एक रजत पदक पक्का कर दिया। फाइनल में उनका मुकाबला कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो से होगा।

--आईएएनएस

पीएके