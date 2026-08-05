कोलो कोलो फुटबॉल क्लब से आधिकारिक तौर पर जुड़े वोजिन्हा, फीफा वर्ल्ड कप में यादगार रहा था प्रदर्शन

सैंटियागो, 5 अगस्त (आईएएनएस)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में केप वर्डे के लिए बतौर गोलकीपर यादगार प्रदर्शन करने वाले गोलकीपर वोजिन्हा आधिकारिक तौर पर चिली के क्लब कोलो कोलो से जुड़ गए हैं। क्लब में शामिल होने पर वोजिन्हा का भव्य स्वागत हुआ।

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वोजिन्हा को फैंस ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 का बेस्ट गोलकीपर चुना था। वह अपने प्रदर्शन के कारण जमकर सुर्खियां बटोरने में सफल रहे थे। जून में पुर्तगाली सेकंड-डिवीजन टीम चावेस से अलग होने के बाद वोजिन्हा एक फ्री एजेंट के तौर पर आए थे। 40 साल के वोजिन्हा ने कोलो कोलो के सैंटियागो हेडक्वार्टर में पेपरवर्क पूरा करने से पहले एक मेडिकल टेस्ट पास किया।

कोलो कोलो में उनके आने की घोषणा जुलाई में की गई थी, लेकिन वीजा की समस्या और निजी दिक्कतों की वजह से उनके क्लब से जुड़ने में देरी हुई। सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, 40 साल के वोजिन्हा, जिनका पूरा नाम जोसिमार जोस एवोरा डायस है, को सैंटियागो के मोन्यूमेंटल डेविड अरेलानो स्टेडियम में दर्जनों मीडिया प्रतिनिधित्व के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया।

वोजिन्हा ने कहा, "मुझे कुछ बड़ा होने की उम्मीद थी, क्योंकि हम कोलो कोलो के बारे में बात कर रहे हैं, एक क्लब जिसका इतिहास बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे इतने सारे लोगों की उम्मीद नहीं थी। मुझे इतने सारे लोगों से मिलकर खुशी हुई। मुझे पूरी दुनिया, भगवान और सभी का शुक्रिया अदा करना है।" ये गोलकीपर हाल ही में पुर्तगाल की दूसरी डिवीजन की टीम जी.डी. चावेस के लिए खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के बाद जो भी हुआ, उसके बाद भी वो अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट हैं।

उन्होंने कहा, "मैंने 25 साल की उम्र में पेशेवर तौर पर खेलना शुरू किया था। मैं एक बहुत छोटे देश से आता हूं, जहां बहुत कम मौके मिलते हैं, लगभग बिल्कुल भी नहीं। मैं केप वर्डे के लोगों को प्रतिनिधित्व करता हूं, जो कड़ी मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते। मेरे लिए, इस देश का प्रतिनिधित्व करना बहुत फायदेमंद है।"

कोलो कोलो ने सोमवार को चिली के बाकी 2026 घरेलू सीजन के लिए केप वर्डे के इंटरनेशनल गोलकीपर वोजिन्हा की साइनिंग पूरी की। कोलो कोलो चिली का सबसे सफल क्लब है और देश का एकमात्र कोपा लिबर्टाडोरेस विजेता है, जिसने 1991 में साउथ अफ्रीका अमेरिका की प्रीमियर क्लब प्रतियोगिता जीती थी। सैंटियागो की यह टीम 17 मैचों में 42 पॉइंट्स के साथ चिली प्राइमेरा डिवीजन में सबसे आगे है, जो दूसरे स्थान पर मौजूद यूनिवर्सिडाड डे चिली से 12 प्वाइंट्स ज्यादा है।

--आईएएनएस

एसएम/पीएम