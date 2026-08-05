युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौके स्पोर्ट्स सेक्टर में मिले, इसके लिए गुजरात सरकार काम कर रही है: हर्ष संघवी

अहमदाबाद, 5 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने देश में फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौके स्पोर्ट्स सेक्टर में मिले, इसके लिए केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में लगातार काम कर रही है।

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उपमुख्यमंत्री ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा, "देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए फिट इंडिया मूवमेंट ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फिटनेस के प्रति युवाओं में जागृति लाई। फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया की पहल की। प्रधानमंत्री ने लाखों युवाओं का खेल सेक्टर में भविष्य उज्ज्वल बने इसके लिए बजट में 8 गुना बढ़ोतरी की, यह अपने आप में बहुत बड़ा विषय है।"

हर्ष संघवी ने आगे कहा, "प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश के हर राज्य में स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। खासतौर पर अगर मैं अहमदाबाद की बात करूं, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की निगरानी में काफी जल्द एक के बाद एक इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़े किए गए, वो केवल गुजरात के खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के तमाम युवाओं के लिए अहमदाबाद के दरवाजे खुले हैं। यह सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर देश के हर युवाओं के लिए है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन अहमदाबाद में होगा, जिसके लिए मैं सभी देशवासियों को बहुत-बहुत अभिनंदन देता हूं। पीएम मोदी के फिट इंडिया विजन को हम आगे बढ़ाएंगे।"

उपमुख्यमंत्री ने हाल ही में सरकार द्वारा शुरू किए गए नशा मुक्त अभियान को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया के साथ-साथ जिस तरह से नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की है, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। मैं मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सभी युवाओं को साथ लेकर इस अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। फिट इंडिया मूवमेंट, नशा मुक्त अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे और भारत सरकार की देखरेख में गुजरात सरकार देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौके स्पोर्ट्स सेक्टर में मिले, इसके लिए लगातार काम कर रही है।"

--आईएएनएस

एसएम/एएस