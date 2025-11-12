खेल

केएससीए चुनावों के लिए वेंकटेश प्रसाद ने अपनी टीम के उम्मीदवारों की घोषणा की

Nov 12, 2025, 03:06 AM

बेंगलुरु, 11 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। प्रसाद ने चुनावों में अन्य पदों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा मंगलवार को की। इस अवसर पर कर्नाटक से आने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के दो पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जवागल श्रीनाथ और अनिल कुंबले भी उपस्थित थे। दोनों ने अध्यक्ष पद के लिए वेंकटेश प्रसाद का समर्थन किया।

वेंकटेश प्रसाद ने कहा कि वे कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ का चुनाव उसके पुराने गौरव को लौटाने के लिए लड़ रहे हैं।

श्रीनाथ और अनिल कुंबले का साथ मिलने पर प्रसाद ने कहा, "हम एक साथ आए हैं क्योंकि हमारा मानना ​​है कि कर्नाटक क्रिकेट का पुनर्निर्माण आवश्यक है। इस प्रयास में कर्नाटक के सभी क्रिकेटर हमारे साथ हैं। हमारा लक्ष्य चिन्नास्वामी स्टेडियम का गौरव बहाल करना, राज्य भर में बुनियादी ढांचा तैयार करना और युवा खिलाड़ियों के लिए रास्ता मजबूत करना है।"

पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने कहा, "सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब यहां क्रिकेट के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए वेंकटेश को सलाम है। कर्नाटक क्रिकेट मुश्किल में है, और हम बदलाव लाने के उद्देश्य से एक साथ आए हैं।"

पूर्व तेज गेंदबाज और आईसीसी रेफरी जवागल श्रीनाथ ने भी कर्नाटक क्रिकेट संघ में बदलाव और नए नेतृत्व की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि ध्यान क्रिकेट और उन लोगों पर केंद्रित किया जाए जो ईमानदारी से खेल की सेवा करते हैं।"

कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ चुनाव में वेंकटेश प्रसाद अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। उनकी टीम से उपाध्यक्ष पद के लिए पूर्व क्रिकेटर सुजीत सोमसुंदर, सचिव पद के लिए विनय मृत्युंजय, संयुक्त सचिव पद के लिए ए.वी. शशिधर और कोषाध्यक्ष पद के लिए बी.एन. मधुकर के नाम की घोषणा की गई है।

मुख्य पदाधिकारियों के अलावा, टीम ने कर्नाटक भर में अपने संस्थागत, आजीवन और क्षेत्रीय सदस्यों की भी घोषणा की।

संस्थागत सदस्य: अविनाश वैद्य, कल्पना वेंकटाचार, आशीष अमरलाल

क्षेत्रीय सदस्य: मैसूर - श्रीनिवास प्रसाद, रायचूर - पार्थसारथी कनकविदु, तुमकुर - हरीश सी.आर., मैंगलोर - डॉ. श्रीकांत राय, शिवमोग्गा - नागेंद्र पंडित, धारवाड़ - अहमद रजा कित्तूर

बेंगलुरु आजीवन सदस्य: बी.एम. मंजूनाथ, शैलेश पोल

--आईएएनएस

पीएके

