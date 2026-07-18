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कोच का निर्देश, धैर्य और फोकस जापान ओपन फाइनल में पहुंचने की वजह: पीवी सिंधु

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 18, 2026, 09:52 AM
कोच का निर्देश, धैर्य और फोकस जापान ओपन फाइनल में पहुंचने की वजह: पीवी सिंधु

नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)। भारत की पीवी सिंधु ने शनिवार को जापान ओपन 2026 के महिला एकल फाइनल में पहुंचने का श्रेय फोकस, धैर्य और अपने कोच से मिले निर्देशों को दिया। सिंधु ने सेमीफाइनल में चीन की चेन युफेई को हराकर जापान ओपन के फाइनल में जगह बनाई है।

सिंधु टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिमनैजियम में 21-19, 15-10 से आगे चल रही थीं। इसी समय पूर्व ओलंपिक चैंपियन चेन युफेई हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण रिटायर हो गईं। युफेई के रिटायर होते हीं सिंधु अपने पहले बीडब्ल्यूएफ सुपर 750 फाइनल और दिसंबर 2024 के बाद अपने पहले बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर टाइटल मुकाबले में पहुंच गईं।

मैच के बाद सिंधु ने कहा कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक के खिलाफ शुरुआती रैली से ही एकाग्रता बनाए रखना उनके गेम प्लान का मुख्य हिस्सा था।

ओलंपिक डॉट कॉम से बात करते हुए सिंधु ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि मैं फाइनल में पहुंच गई हूं। मेरे लिए, पहले गेम से ही हर मैच बहुत मायने रखता था और आज का मैच खासकर, शुरू से ही फोकस करने के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जब आप टॉप रैंक वाले खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, तो हर अंक मायने रखता है। पहला गेम जीतना सच में बहुत मायने रखता है।”

उन्होंने कहा, "मैं पूरी तरह खेल पर केंद्रीत थी। मेरे कोच कहते रहे, क्योंकि मैं पहले गेम में आगे चल रही थी और चेन यूफेई काफी करीब आ गई थी, इसलिए और ध्यान देना जरूरी था। कभी-कभी जब आप आगे चल रहे होते हैं और अंक गंवा देते हैं, तो आप अचानक निराश हो जाते हैं, यह सोचकर कि ये अंक क्यों जा रहे हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी भावनाएं आती हैं। मेरे कोच कह रहे थे कि बस अगले पॉइंट पर फोकस करो। इससे सच में मदद मिली।"

सिंधु के लिए शुरुआती गेम मुकाबले का सबसे अहम दौर साबित हुआ। शुरुआत में आगे निकलने के बाद, सिंधु को दुनिया की नंबर 4 खिलाड़ी के जोरदार मुकाबले का सामना करना पड़ा, इससे पहले कि वह सेट 21-19 से जीत जाती, जिससे उन्हें दूसरे गेम में अहम बढ़त मिल गई।

भारतीय खिलाड़ी ने चोट के कारण चेन के रुकने तक उन्होंने दूसरे गेम को कैसे खेला। उन्होंने कहा कि दूसरे सेट में भी, लंबी रैलियां हुईं, खासकर पहले गेम में- वो लंबी रैली जो हुई और मैंने उसे जीत लिया, वो मेरे लिए वो अंक पाने के लिए बहुत जरूरी थी। दूसरे गेम में भी, मेरे लिए पहले पॉइंट से ही फोकस करना जरूरी था क्योंकि वो काफी बराबर चल रहा था। भले ही मैं 2 पॉइंट से आगे थी, वो कवर कर रही थी और वापस आ रही थी। 11 पॉइंट के बाद, मैं 3-4 पॉइंट की लीड बनाए हुए थी। बदकिस्मती से, उसे रिटायर होना पड़ा।

सिंधु का रविवार को फाइनल में जापान की अकाने यामागुची से सामना होगा। वर्ल्ड नंबर 3 यामागुची तीन बार की वर्ल्ड चैंपियन रही हैं।

--आईएएनएस

पीएके