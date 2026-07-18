फीफा वर्ल्ड कप: यूएस में कार्यस्थलों पर उत्पादकता में 11.7 बिलियन डॉलर तक का नुकसान

नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)। फीफा विश्व कप 2026 का असर अमेरिका के कार्यस्थलों पर भी देखने को मिला। एक रिपोर्ट के अनुसार, मैच देखने के लिए लाखों कर्मचारियों ने अपने काम के समय में बदलाव किया, जिसके कारण देश की उत्पादकता में भारी गिरावट देखने को मिली है। अनुमान है कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को 11.7 बिलियन डॉलर तक का उत्पादकता नुकसान हुआ।
'एनडीटीवी प्रॉफिट' ने यूकेजी का हवाला देते हुए बताया कि टूर्नामेंट का ग्लोबल असर लगभग 17 बिलियन डॉलर था, जिसका कारण टूर्नामेंट के दौरान ज्यादा लोगों का काम पर न आना, देर से आना और जल्दी चले जाना था।
इसके अलावा, वर्कप्लेस प्लेटफॉर्म एन्वॉइ के डेटा से पता चला कि काम में सबसे ज्यादा रुकावट उस दिन आई जब यूएस की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। 7 जुलाई को ऑफिस में उपस्थिति 26 प्रतिशत गिर गई, जबकि कर्मचारियों के आने की संख्या में 11.5 प्रतिशत की गिरावट आई।
उपस्थिति में यह गिरावट, कंपनी द्वारा इस साल की शुरुआत में सुपर बाउल के बाद देखी गई उपस्थिति में गिरावट से लगभग 10 गुना ज्यादा थी। विजिटर ट्रैफिक (क्लाइंट मीटिंग, इंटरव्यू और वेंडर अपॉइंटमेंट) में 32 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे पता चलता है कि कंपनियों ने ऑफिस पूरी तरह बंद करने के बजाय मीटिंग्स को टाल दिया।
मेजबान देश के फीफा से बाहर होने के बाद, टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल चरण में पहुंचने के बावजूद काम की जगहों पर उपस्थिति धीरे-धीरे सामान्य होने लगी।
जैसे-जैसे वर्ल्ड कप फाइनल नजदीक आ रहा है, विश्लेषकों का कहना है कि 'नॉकआउट मंगलवार' की तुलना में सोमवार को होने वाला असर बहुत कम होने की संभावना है क्योंकि यूएस अब टूर्नामेंट में नहीं है।
स्पेन या अर्जेंटीना, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में 80,000 से ज्यादा दर्शकों के सामने फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के लिए मुकाबला करेंगे और जीत हासिल करेंगे।
फीफा ने घोषणा की है कि स्लोवेनियाई अधिकारी स्लावको विंसिक को सोमवार (भारतीय समय के अनुसार) को न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होने वाले फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में रेफरी के तौर पर नियुक्त किया गया है।
2010 में वर्ल्ड कप जीतने वाला स्पेन अपना दूसरा फाइनल खेल रहा है, जबकि अर्जेंटीना 1978, 1986 और 2022 में जीत के बाद चौथी बार ट्रॉफी उठाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही वे 1930, 1990 और 2014 के फाइनल में भी खेले हैं।