जूनियर विमेंस हॉकी नेशनल: हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और एमपी सेमीफाइनल में पहुंचे

पुणे, 20 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ ने 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है।

गुरुवार को पुणे के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले के पहले क्वार्टर फाइनल में, हॉकी झारखंड ने शूटआउट (1-1; 4-3) के जरिए हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा को हराया। चौथे क्वार्टर फाइनल में, हॉकी मध्य प्रदेश ने मणिपुर हॉकी को 3-1 से मात दी। इसके बाद, अन्य क्वार्टर फाइनल मैचों में हॉकी हरियाणा ने हॉकी चंडीगढ़ को 3-1 से और छत्तीसगढ़ हॉकी ने उत्तर प्रदेश हॉकी को 5-2 से शिकस्त दी।

शुक्रवार को होने वाले पहले सेमीफाइनल में हॉकी झारखंड का मुकाबला हॉकी मध्य प्रदेश से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में हॉकी हरियाणा का सामना छत्तीसगढ़ हॉकी से होगा।

पहले क्वार्टर फाइनल में, झारखंड ने शूटआउट के जरिए हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा को हराया। फुल-टाइम तक दोनों टीमों ने एक-एक गोल किया (1-1); हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा के लिए लुगन अंजुलता (24') ने पहला गोल किया, जबकि रजनी करकेट्टा (33') ने हॉकी झारखंड के लिए बराबरी का गोल दागा।

शूटआउट में, हॉकी झारखंड के लिए सलोमी नाग, अनुप्रिया सोरेंग, डुंगडुंग स्वीटी और रजनी करकेट्टा ने गोल किए, जबकि हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा के लिए द्रुपति नाइक, आमाद आशिका और अजिता एक्का ने गोल किए।

इसके बाद, चौथे क्वार्टरफाइनल में मध्य प्रदेश ने मणिपुर हॉकी का सफर 3-1 से खत्म किया। काजल ने दो गोल (25', 43') किए—पहला पेनाल्टी कॉर्नर से और दूसरा फील्ड गोल—और तन्वी (37') ने पेनाल्टी कॉर्नर से गोल करके जीत सुनिश्चित की। मणिपुर हॉकी ने चानू रोमिता वारिबम (44') के पेनल्टी कॉर्नर गोल से स्कोर का अंतर कम किया।

दूसरे क्वार्टर फाइनल में, हॉकी हरियाणा ने हॉकी चंडीगढ़ को 3-1 से हराया। दुर्गा (14'), दीक्षा (19') और सुखप्रीत कौर (59') के एक-एक गोल ने हॉकी हरियाणा की स्कोरलाइन में मदद की, जबकि हॉकी चंडीगढ़ ने अप्रम (39') के माध्यम से एक गोल किया।

तीसरे क्वार्टर में छत्तीसगढ़ हॉकी ने रोमांचक मुकाबले में उत्तर प्रदेश हॉकी को 5-2 से हरा दिया। यशोदा (9', 37'), रुखमणि (19'), अंजलि एक्का (24') और यादव शीतल (44') ने विजेताओं के लिए गोल किया, जबकि उत्तर प्रदेश हॉकी ने अपने दोनों गोल शंकर पायल (22') और अन्नू (33') के माध्यम से किए।

--आईएएनएस

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