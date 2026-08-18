ला लीगा सीजन से पहले जोस मोरिन्हो बोले- रियल मैड्रिड को कोचिंग देना एक मिशन है

मैड्रिड, 18 अगस्त (आईएएनएस)। मैड्रिड में क्लब के वाल्डेबेबास ट्रेनिंग ग्राउंड पर मंगलवार को एक निजी समारोह में जोस मोरिन्हो को आधिकारिक तौर पर ला लीगा की पूर्व विजेता टीम रियल मैड्रिड के नए कोच के रूप में पेश किया गया।

हालांकि, गर्मियों की शुरुआत में ही क्लब में मोरिन्हो की दूसरी पारी की पुष्टि हो गई थी और वे प्री-सीजन की शुरुआत से ही ट्रेनिंग सेशन की अगुवाई कर रहे थे, लेकिन क्लब ने पहले उन्हें औपचारिक रूप से पेश नहीं किया था। 'सिन्हुआ' की रिपोर्ट के अनुसार, रियल मैड्रिड की वेबसाइट पर छपे बयानों में मोरिन्हो ने कहा, "यह घर लौटने जैसा है।"

पुर्तगाली कोच की 2010 से 2013 के बीच की पहली पारी में क्लब ने एक ला लीगा खिताब, कोपा डेल रे और स्पेनिश सुपर कप जीता था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी वापसी "पहली बार की तुलना में और भी खास है क्योंकि तब बात दुनिया में टॉप पर पहुंचने की थी, और अब यह ज्यादा इमोशनल और दिल से जुड़ा अनुभव है। यह एक मिशन की तरह है। यह मेरे बारे में चिंता करने या इस बारे में सोचने की बात नहीं है कि मैं कितना कमाऊंगा। मैं यहां सभी को बेहतर बनने में मदद करने के लिए हूं: खिलाड़ी, स्टाफ... काम, जिम्मेदारी, महत्वाकांक्षा का कल्चर बनाने के लिए, और एक ऐसी चीज के लिए जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूं, जो है रियल मैड्रिड के लिए काम करने की जिम्मेदारी और सम्मान।"

उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, "मैं आप में से ही एक हूं, हमेशा से रहा हूं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रियल मैड्रिड के लिए काम करना मेरे लिए क्या मायने रखता है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसका सभी को पालन करना चाहिए: रियल मैड्रिड के लिए काम करें।"

रियल मैड्रिड शनिवार को अपने घरेलू मैदान पर एस्पानियोल के खिलाफ नए सीजन की शुरुआत करेगा। जूड बेलिंगहम और किलियन एम्बाप्पे जैसे रियल मैड्रिड के कई फर्स्ट-टीम खिलाड़ी कुछ समय तक पूरी टीम के साथ ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। हालांकि, उन्होंने रियल मैड्रिड टीवी को बताया कि काम सोमवार के ओपनिंग सेशन से बहुत पहले ही शुरू हो गया था।

उन्होंने समझाया, "ऐसा नहीं है कि मैं आज यहां आया और सब कुछ अभी शुरू हो रहा है। हम लंबे समय से क्लब के स्ट्रक्चर के साथ अलग-अलग लेवल पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं।"

जून 2013 में क्लब छोड़ने के 13 साल बाद मोरिन्हो की वापसी हुई है और उन्होंने कहा कि उन्हें वापस आकर बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा, "यह एक मिशन जैसा लगता है। बात मेरे बारे में चिंता करने या इस बारे में सोचने की नहीं है कि मैं कितना जीतूंगा या कितना नहीं। मैं यहां सभी को बेहतर बनने में मदद करने आया हूं: चाहे वे खिलाड़ी हों या स्टाफ। साथ ही, मैं काम, जिम्मेदारी और महत्वाकांक्षा का माहौल बनाना चाहता हूं। बात सिर्फ रियल मैड्रिड में काम करने की नहीं है; बल्कि रियल मैड्रिड के लिए काम करने की है, और इसी भावना के साथ मैं यहां आया हूं। जाहिर है, मैं चाहूंगा कि सभी खिलाड़ी यहां हों, लेकिन आपको इसे सकारात्मक नजरिए से देखना होगा। बात उन खिलाड़ियों को जानने की है जिनके साथ मैं काम करूंगा और उन्हें भी मुझे जानने का मौका देने की है।"

--आईएएनएस

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