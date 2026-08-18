'बस फोकस करो और खेलो,' जब मैच के दौरान उन्नति हुड्डा को मिली कोच से नसीहत

नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय शटलर उन्नति हुड्डा ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में अपना शानदार डेब्यू करते हुए मंगलवार को म्यांमार की थेत हतार थुजार को 22-20, 21-16 से मात दी। इस जीत के बाद उन्नति ने बताया कि थुजार के खिलाफ दूसरे गेम में बड़ी बढ़त बनाने के बाद उन्होंने थोड़ी ढील दे दी थी, जिसके बाद कोच ने उन्हें टोकते हुए मैच खत्म करने पर ध्यान देने को कहा।

दूसरे गेम में अच्छी बढ़त बनाने के बाद, भारतीय खिलाड़ी ने अपने कुछ स्ट्रोक्स के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। इस वजह से थेत को अंतर कम करने का मौका मिल गया, जिसके बाद उनके कोच ने उन्हें प्रयोग छोड़कर जीत पक्की करने पर ध्यान देने को कहा।

जीत के बाद पत्रकारों से बात करते हुए हुड्डा ने कहा, "ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन इतनी बढ़त होने के कारण मैं बीच-बीच में अपने कुछ स्ट्रोक्स आजमा रही थी, क्योंकि मेरे पास काफी बढ़त थी, इसलिए उन्होंने भी कहा कि तुम अपने कुछ स्ट्रोक्स आजमा सकती हो, लेकिन फिर मैंने कुछ बेवकूफी भरी गलतियां भी कीं, तो उन्होंने सख्ती से कहा कि नहीं, नहीं, बस फोकस करो और खेलो।"

एंड बदलने के बाद हुड्डा ने 11-1 की बढ़त बना ली थी और ऐसा लग रहा था कि वह आसानी से जीत जाएंगी। हालांकि, थेत ने वापसी करते हुए स्कोर 16-20 तक पहुंचाया, लेकिन आखिरकार हुड्डा ने मैच जीत लिया।

भारतीय खिलाड़ी ने कहा कि ओपनिंग गेम का मकसद हालात को समझना और यह देखना था कि कोर्ट के दोनों तरफ खेल कैसा हो रहा है। ड्रिफ्ट (हवा के बहाव) को बेहतर ढंग से समझने के बाद, हुड्डा ने अपनी रणनीति बदली और दूसरे गेम में उन्हें ज्यादा सफलता मिली।

उन्होंने कहा, "शुरुआत में मुझे कोर्ट की स्थितियों और बाकी चीजों को समझने में थोड़ा समय लगा। लेकिन हां, क्योंकि कोर्ट के दोनों तरफ की स्थितियां बहुत अलग थीं, इसलिए पहले गेम में मेरा अटैक उतना अच्छा नहीं हो रहा था। मैंने अपनी रणनीति बदली और कुछ टॉस वगैरह का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ से उसका अटैक अच्छा चल रहा था, लेकिन मुझे कोर्ट के मिजाज का थोड़ा अंदाजा हो गया था, इसलिए मैं दूसरे गेम में बेहतर तालमेल बिठा सकी। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा मैच था और मैं खुश हूं कि मैं ड्रिफ्ट को काफी अच्छे से कंट्रोल कर पाई, लेकिन दूसरे हाफ में गेम खत्म करते समय मैंने कुछ गलतियां कीं, शायद थोड़ी जल्दबाजी में, पर फिर मैंने खुद को संभाला।"

हुड्डा ने कहा कि इस जीत से उन्हें कोर्ट के बारे में शुरुआती समझ मिली है, हालांकि वह यह मानकर नहीं चल रही थीं कि स्थितियां वैसी ही बनी रहेंगी। 18 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा, "हर मैच अलग होता है। कल मैं मिशेल (ली) के विरुद्ध खेलूंगी, इसलिए मैं कल के मैच के लिए अच्छी तैयारी करूंगी। हां, आज खेलने से मुझे कोर्ट और बाकी चीजों का अंदाजा तो हो गया है, लेकिन हम पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ड्रिफ्ट कभी भी बदल सकती है। फिर भी, इससे मुझे काफी आत्मविश्वास मिला है और मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया—जो लोग इस मैच को देखने आए और मेरा हौसला बढ़ाया, उन सभी का धन्यवाद।"

--आईएएनएस

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