भारतीय हॉकी के विकास में झारखंड अहम भूमिका निभा रहा, भविष्य और बेहतर

रांची, 18 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड भारतीय महिला हॉकी के लिए 'हार्ट लैंड' बनकर उभरा है। राज्य की खिलाड़ी अपने बेहतरीन खेल की बदौलत राष्ट्रीय टीम में न सिर्फ जगह बना रही हैं, बल्कि देश में हॉकी के समृद्ध इतिहास को भी आगे बढ़ा रही हैं। इसका उदाहरण भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे हैं।

एकतरफ भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम इस समय नीदरलैंड और बेल्जियम में आयोजित हॉकी विश्व कप में हिस्सा ले रही है। वहीं, झारखंड के तीन जिले – सिमडेगा, खूंटी और गुमला – चुपचाप हॉकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।

भारतीय महिला हॉकी में झारखंड का अहम योगदान रहा है। इसमें वहां के खिलाड़ियों के बीच हॉकी को लेकर पैशन और सरकारी सहायता स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) के प्रतिभा विकास कार्यक्रम शामिल हैं। पूरे राज्य में 5,000 से ज्यादा लड़के और लड़कियां आवासीय और गैर-आवासीय कार्यक्रमों के जरिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। झारखंड भारत की सबसे ज्यादा उत्पादक हॉकी नर्सरी में से एक के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है।

झारखंड का हॉकी से रिश्ता 20वीं सदी के शुरुआती दशकों से है। कई आदिवासी समुदायों के लिए, यह खेल सिर्फ मनोरंजन से कहीं ज्यादा बन गया और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। राज्य की हॉकी विरासत की जड़ें 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में भारत की ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा से जुड़ी हैं। उनकी कामयाबी ने छोटानागपुर पठार के युवाओं की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया।

दशकों से, उस विरासत को माइकल किंडो, सिल्वेनस डुंग डुंग, मनोहर टोपनो, अजीत लाकड़ा, बिमल लाकड़ा, बीरेंद्र लाकड़ा, असुंता लाकड़ा, और सुमराय टेटे, जो भारत के पूर्व कप्तान, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट और ध्यानचंद अवॉर्ड विजेता हैं, जैसे आइकॉन ने आगे बढ़ाया।

साई मीडिया से बातचीत के दौरान जगन टोपनो ने कहा, "झारखंड के तीन जिलों – खूंटी, सिमडेगा और गुमला – के हर घर में हर बच्चा हॉकी खेलता है। सुबह-शाम, आपको पूरे झारखंड में खेतों में गांव के बच्चे हॉकी खेलते हुए मिल जाएंगे। हॉकी हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है।"

अगर कोई एक जिला झारखंड की हॉकी संस्कृति को दिखाता है, तो वह सिमडेगा है। इसे अक्सर भारत की "हॉकी नर्सरी" कहा जाता है। इस जिले ने लगातार ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने पिछले कुछ दशकों में कम संरचना और सुविधाओं के बावजूद देश का प्रतिनिधित्व किया है।

अब तस्वीर बदल रही है। जिले में एक स्टेट गवर्नमेंट हॉकी आवासीय केंद्र है जो

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अंडर-12 से अंडर-16 एज ग्रुप के लड़कों और लड़कियों के लिए है, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, और रेंगारी, जलडेगा और कुरडेग में कई गैर-आवासीय कोचिंग सेंटर हैं। ये कार्यक्रम मिलकर हर साल सैकड़ों युवा एथलीट को जोड़ते हैं। यह बदलाव एक बड़े बदलाव को दिखाता है।

सिमडेगा के अलावा खूंटी भी अहम है। यहां लड़कों और लड़कियों के लिए रहने की जगहें, 40 बेड का एक खास गर्ल्स हॉस्टल, और गोविंदपुर, टोर्टा, मुरहू, खूंटी, और मरनहाडा में गैर-आवासीय कोचिंग सेंटर हैं।

पूरे राज्य में हॉकी लगातार विकसित हो रही है। गुमला, कामडारा, कोनबीर, रांची, लातेहार, हुलहुंडू और हजारीबाग में आवासीय और गैर-आवासीय केंद्र चल रहे हैं, जबकि पूर्वी सिंहभूम में टाटा एकेडमी और जमशेदपुर में नेशनल हॉकी एकेडमी है। इन सेंटर्स ने मिलकर भारत के सबसे बड़े ग्रासरूट हॉकी नेटवर्क में से एक बनाया है।

रांची में साई सेंटर में सीनियर कोच के तौर पर काम करने वाले टोपनो ने कहा, "जहां साई ने झारखंड में हॉकी के विकास का नेतृत्व किया है, वहीं टाटा ने भी अहम रोल निभाया है। स्टील बनाने वाली कंपनियों ने कई ग्रामीण ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं। वे युवा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए कोच को करीब 10,000 रुपये देते हैं। ऐसे ट्रेनिंग सेंटर भी हैं जो युवा टैलेंट के लिए बोर्डिंग की सुविधा देते हैं।"

रांची और हजारीबाग में साई के कैंपस, मोराबादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के, जिला-स्तर कार्यक्रम से चुने गए होनहार खिलाड़ियों के लिए खास जगह बन गए हैं।

युवा एथलीटों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन गाइडेंस, मनोवैज्ञानिक तैयारी और ऊंचे स्तर पर मुकाबला करने के मौके मिलते हैं। यह तरीका शॉर्ट-टर्म सफलता के बजाय लंबी अवधि की सफलता पर बढ़ते जोर को दिखाता है।

टोपनो ने कहा, "साई झारखंड में कई जगहों पर 10-14 साल के खिलाड़ियों के लिए चयन ट्रायल करता है। चुने गए लोगों को रांची और हजारीबाग में साई केंद्रों में एडमिशन दिया जाता है। साई में टॉप क्वालिटी ट्रेनिंग दी जाती है। दूर-दराज के आदिवासी गांवों के कई बच्चों के लिए, ये सेंटर वर्ल्ड-क्लास स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक उनकी पहली पहुंच दिखाते हैं।"

इन प्रयासों के नतीजे राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहे हैं। निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, स्वीटी डुंग डुंग और दीपिका सोरेंग जैसी खिलाड़ी सीनियर भारतीय महिला टीम का जाना-पहचाना नाम बन गई हैं। जूनियर महिला कार्यक्रम में पार्वती टोपनो, बिनिमा धन, सुगना सांगा, नीलम टोपनो, श्रुति कुमारी—साई हजारीबाग की प्रोडक्ट—और खिल्ली कुमारी जैसे शानदार टैलेंट सामने आ रहे हैं। पुरुषों की तरफ से, आशीष तानिपुर्ती जूनियर इंडियन सेटअप में एक होनहार नाम बनकर उभरे हैं।

हर राष्ट्रीय जर्सी के पीछे ग्रासरूट स्तर पर निवेश होता है। केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा नए रूप वाली खेलो इंडिया स्कीम की घोषणा के बाद इसे काफी बढ़ावा मिलने वाला है। 2026-31 की स्कीम में पिछले खर्चे 36,441 करोड़ में आठ गुना की बढ़ोतरी का प्रावधान है और इसका लक्ष्य सपोर्ट किए जाने वाले एथलीटों की संख्या में दस गुना वृद्धि करना है।

खेलो इंडिया स्कीम के नौ खास एलिमेंट्स में टैलेंट की पहचान, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और खेल तकनीक शामिल हैं। झारखंड की हॉकी विरासत के पूर्ण विकास में राज्यों की बड़ी भूमिका के कारण बढ़ावा मिलेगा। नई योजना में स्टेट एक्शन प्लान 60:40 केंद्र-राज्य मॉडल को फॉलो करेगा।

वर्ल्ड हॉकी में इंडिया के एम्बिशन न सिर्फ एलीट परफॉर्मेंस पर बल्कि उसके ग्रासरूट पाइपलाइन की ताकत पर भी निर्भर करते हैं। झारखंड ने दिखाया है कि यंग टैलेंट में लगातार निवेश से क्या हासिल किया जा सकता है। स्थानीय समुदाय झारखंड सरकार और साई के बीच साझेदारी ने एक ऐसा विकास मॉडल बनाया है जिसे कई दूसरे राज्य फॉलो करने लगे हैं।

पिछले 16 सालों में, झारखंड के युवा विकास सिस्टम ने हॉकी इंडिया नेशनल चैंपियनशिप में सफलता दिलाई है, खासकर महिला श्रेणी में। राज्य ने अकेले महिला प्रतियोगिताओं में 34 पदक जीते हैं, जिसमें 10 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य शामिल हैं। आने वाले समय में झारखंड से और भी राष्ट्रीय हॉकी खिलाने निकलेंगे।

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