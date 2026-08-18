'हम मैच नहीं जीत पाए, थोड़े निराश हैं,' बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के पहले राउंड में हार का अशिथ सूर्या को अफसोस

नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। अशिथ सूर्या/अमृता प्रमुतेश की भारतीय जोड़ी मंगलवार को बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के पहले राउंड में तुर्की के एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्तास से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मंगलवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना डेब्यू कर रही भारतीय मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीता, लेकिन मैच अपने नाम नहीं कर पाई और अगले दो सेट में 29-30, 22-24 से हार गई। इस हार के बाद अशिथ सूर्या और अमृता प्रमुतेश को कई मौके गंवाने का अफसोस है।

सूर्या के लिए, हार का तरीका ऐसा था कि नतीजे को स्वीकार करना मुश्किल था। भारतीयों के पास मैच खत्म करने के मौके थे, लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वे उन्हें भुना नहीं पाए।

हार के बाद सूर्या ने मीडिया से कहा, "मुझे लगता है कि हम थोड़े निराश हैं, दुख है कि हमारे पास इतने सारे मैच प्वाइंट्स थे और फिर भी हम मैच नहीं जीत पाए। लेकिन इस बात की खुशी भी है कि हमें यहां खेलने का मौका मिला और हमने बहुत अच्छा खेला। मैच प्वाइंट के दौरान अहम मौकों पर हुई कुछ गलतियों की वजह से हम मैच हार गए।"

पहले गेम ने भारतीय जोड़ी को मजबूत शुरुआत दी थी। सूर्या और प्रमुतेश ने जल्दी ही लय पकड़ ली, धैर्य के साथ मिलकर खेला और 21-16 की बढ़त बना ली। हालांकि, इसके बाद मुकाबला और भी तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि दूसरा और तीसरा गेम बहुत करीबी मुकाबले में बदल गया।

सूर्या को लगा कि जब भारतीय जीत के बहुत करीब थे, तब उन्होंने बार-बार ऐसे प्वाइंट्स गंवा दिए जो जीते जा सकते थे। उनका मानना ​​था कि विरोधी के मुश्किल अटैकिंग खेल के बजाय, आसान गलतियां उन पर भारी पड़ीं।

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि हर बार जब हमें मैच प्वाइंट मिला, तो हमने बस आसान गलती की। यह कोई मुश्किल स्ट्रोक नहीं था या ऐसी स्थिति नहीं थी जहां हम फंस गए हों। शटल हमारे कंट्रोल में थी, लेकिन हमने खुद गलती कर दी। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हमने थोड़ा और धैर्य रखा होता और शटल को कोर्ट के अंदर रखा होता, तो हम मैच जीत सकते थे।"

यह हार भारतीय जोड़ी के लिए एक अहम मौके पर मिली, जो पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे थे। भले ही अंत दुखद रहा, लेकिन सूर्या ने कहा कि घरेलू दर्शकों ने इस अनुभव को खास बना दिया, खासकर इसलिए क्योंकि वे विदेश में टूर्नामेंट खेलते समय ऐसे समर्थन के बिना खेलने के आदी हो चुके थे।

उन्होंने कहा, "असल में दर्शकों का उत्साह बढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। जब हम आमतौर पर टूर्नामेंट के लिए विदेश जाते हैं, तो हमें ऐसा दर्शकों का समर्थन नहीं मिलता। यहां दर्शकों का समर्थन मिलना, हमारे लिए चीयर करना, सच में भावुक और खुश करने वाला अनुभव है। बस दुख इस बात का है कि हम उनके लिए मैच नहीं जीत पाए।"

हालांकि, सूर्या को ऐसा नहीं लगा कि दर्शकों की भारी भीड़ का उन पर कोई मानसिक दबाव था। इसके बजाय, उन्होंने दर्शकों को मैच के मुश्किल आखिरी दौर में भी संघर्ष जारी रखने में मदद करने का श्रेय दिया। डेब्यू करने वाले खिलाड़ी ने कहा, "नहीं, यह दबाव के बजाय समर्थन जैसा था। इसने हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। इसी वजह से हम दूसरे और तीसरे गेम में डटे रहे, लेकिन आसान गलतियों की वजह से हम मैच हार गए।"

--आईएएनएस

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