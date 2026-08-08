जयपुर में करीब 101 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी

जयपुर, 8 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को घोषणा की है कि जयपुर में लगभग 101 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है।

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राजस्थान के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भजनलाल शर्मा ने कहा कि अरुंधति चौधरी, यशवीर सिंह, राहुल शर्मा, मोना अग्रवाल और संध्या बिश्नोई जैसे खिलाड़ियों ने अपने अनुशासन और समर्पण से राज्य का नाम रोशन किया है, जिसमें उनके कोच और परिवारों का भी बड़ा योगदान रहा है।

उन्होंने याद दिलाया कि अरुंधति चौधरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता, यशवीर सिंह ने जैवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, राहुल शर्मा ने शूटिंग पैरा वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता, मोना अग्रवाल ने शूटिंग पैरा वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल और संध्या विश्नोई ने अंडर-17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की 'खेलो इंडिया' पहल खिलाड़ियों को ट्रेनिंग, उपकरण, मेडिकल सुविधाएं और आर्थिक मदद दे रही है, जबकि राजस्थान अपने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। 3,540 खिलाड़ियों के लिए 52 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन और आर्थिक मदद को मंजूरी दी गई है, और 186 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई है। राजस्थान ने सफलतापूर्वक 'खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025' की मेजबानी की, जिसमें सात शहरों में 222 यूनिवर्सिटी के 7,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। राज्य के खिलाड़ियों ने 60 मेडल जीते और राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया।

उन्होंने कहा कि राजस्थान के खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में राज्य का मान बढ़ाया है। सरकार ने 'स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम' शुरू की है, खेल उपकरणों पर 18 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और 50 'खेलो इंडिया सेंटर' बना रही है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में एथलेटिक्स, तीरंदाजी और बॉक्सिंग के लिए एक 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' बनाया जा रहा है।

शर्मा ने 'राजस्थान युवा नीति-2026' का जिक्र किया, जिसने शिक्षा, कौशल विकास, खेल और नेतृत्व के क्षेत्र में नए मौके पैदा किए हैं। 'एक जिला-एक खेल' पहल के तहत हर जिले में खास खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान में खिलाड़ियों को ओलंपिक की तैयारी में मदद करने के लिए 'टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम' शुरू की गई है, और 'खेलो राजस्थान यूथ गेम्स' से पारंपरिक खेलों को बढ़ावा मिलेगा और जमीनी स्तर पर छिपी प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि इन पहलों से राजस्थान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख खेल राज्य के तौर पर अपनी पहचान बना सकेगा। उन्होंने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की और उन्हें प्रशस्ति-पत्र और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अरुंधति चौधरी को 1 करोड़ रुपए और यशवीर सिंह को 30 लाख रुपए दिए गए। कार्यक्रम के दौरान अन्य पुरस्कारों की भी घोषणा की गई।

--आईएएनएस

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