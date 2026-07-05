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जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज विश्व कप तैयारी का अहम हिस्सा: मेहदी हसन मिराज

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 05, 2026, 04:15 PM
जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज विश्व कप तैयारी का अहम हिस्सा: मेहदी हसन मिराज

हरारे, 5 जुलाई (आईएएनएस)। बांग्लादेश के लिए जिम्बाब्वे दौरा अब तक कठिन रहा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में बांग्लादेश को पारी और 85 रन से हार का सामना करना पड़ा था। टेस्ट में मिली हार को भूलते हुए बांग्लादेश अब तीन वनडे मैचों की सीरीज में अच्छे प्रदर्शन के लिए तैयार है। पहला वनडे हरारे में सोमवार को खेला जाना है।

बांग्लादेश के वनडे कप्तान मेहदी हसन मिराज ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "हम टेस्ट मैच में अच्छा नहीं खेले, लेकिन अब वो पुरानी बात है। हम अब वनडे सीरीज पर अपना पूरा ध्यान लगाए हुए हैं।"

उन्होंने कहा, "पिछले चार टेस्ट मैचों में हमने अपने हालात में अच्छा प्रदर्शन किया था। इन हालात में यह थोड़ा मुश्किल है और वे अपने हालात में बहुत अच्छी टीम हैं। टेस्ट मैचों में कभी-कभी हो सकता है।"

मेहदी ने कहा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज को हम 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों के लिए अहम मानते हैं। यह दौरा हर बल्लेबाज और गेंदबाज के लिए एक शानदार मौका है।

अगला विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे की सह-मेजबानी में होना है।

उन्होंने कहा, "हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छा अभ्यास किया है। एक बल्लेबाजी और गेंदबाजी इकाई के तौर पर हमारा अभ्यास अच्छा रहा है। हम समझते हैं कि हम इन हालात में कैसे खेल सकते हैं। सभी की तैयारी बहुत अच्छी है। हम अगले मैच का इंतजार कर रहे हैं।"

मेहदी ने जिम्बाब्वे का उनके ही मैदान पर सामना करने की चुनौती को माना और नई गेंद के स्पेल से निपटने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिम्बाब्वे हमेशा अपने हालात में एक बहुत अच्छी टीम है। मुझे उम्मीद है कि मैच के दौरान दोनों ही टीमों को स्टेडियम में समर्थन मिलेगा।

बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच अब तक 81 वनडे मैच खेले गए हैं। जिम्बाब्वे ने 30 मैच जीते हैं, जबकि बांग्लादेश 51 मैचों में विजयी रही है।

--आईएएनएस

पीएके