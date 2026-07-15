जेडन लेनोक्स ने खोला 'पंजा', न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया

गुयाना, 15 जुलाई (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया। कैरेबियाई टीम से मिले 139 रनों के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने 32.4 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

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लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कुछ दमदार शॉट लगाने के बाद विल यंग 31 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 28 रन बनाकर आउट हुए। मार्क चैमपैन अनलकी रहे और वह बिना खाता खोले रनआउट होकर पवेलियन लौटे। हेनरी निकोल्स भी सिर्फ 17 रन ही बना सके। डेरिल मिचेल भी अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और 43 गेंदों का सामना करने के बाद 28 रन बनाकर आउट हुए।

वहीं, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट जीरो पर आउट हुए। हालांकि, इसके बाद टॉम लाथम और माइकल ब्रेसवेल ने टीम को कोई और झटका नहीं लगने दिया और न्यूजीलैंड को 5 विकेट से जीत दिलाई। लाथम 61 गेंदों में 37 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि ब्रेसवेल 24 रन बनाकर नॉटआउट रहे। गेंदबाजी में वेस्टइंडीज की तरफ से खैरी पियरे ने 33 रन देकर सर्वाधिक 2 विकेट चटकाए, जबकि अल्जारी जोसेफ ने एक विकेट चटकाया।

इससे पहले, वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और पूरी टीम 36 ओवर में सिर्फ 138 रन बनाकर ऑलआउट हुई। अकीम ऑगस्टे सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, कीसी कार्टी का भी बल्ला इस मैच में खामोश रहा और वह 18 रन बनाकर मिचेल सैंटनर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। शाई होप सिर्फ 7 रन ही बना सके, तो शेरफेन रदरफोर्ड 8 रन बनाकर आउट हुए। जॉन कैंपबेल 41 गेंदों में 4 चौके और एक छक्के की मदद से 43 रन बनाकर सैंटनर का शिकार बने। आमिर जंगू ने 24 रनों का योगदान दिया।

न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी में जेडन लेनोक्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए महज 19 रन देकर 5 विकेट चटकाए, जबकि माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सैंटनर ने दो-दो विकेट अपने नाम किए। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने पांच मैचों की वनडे सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है।

--आईएएनएस

एसएम/एएस