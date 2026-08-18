हॉकी वर्ल्ड कप: साउथ अफ्रीका को 6-1 से रौंदकर भारतीय महिला टीम ने दर्ज की पहली जीत

एमस्टेलवीन (नीदरलैंड्स), 18 अगस्त (आईएएनएस)। एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने साउथ अफ्रीका पर 6-1 से शानदार जीत हासिल करते हुए 'पूल-डी' में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। यह मुकाबला मंगलवार को एमस्टेलवीन के वैगनर हॉकी स्टेडियम में खेला गया।

इस शानदार जीत के साथ भारत टूर्नामेंट में अजेय बना हुआ है। इससे पहले भारत ने 2024 ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला था, जिससे दो मैचों में उनके चार अंक हो गए हैं और गोल अंतर के आधार पर भारत अभी पूल में सबसे आगे है। भारत 20 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ अपना अभियान खत्म करेगा।

अपने पहले मैच में चीन के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेलने के बाद भारतीय महिला टीम इस मुकाबले में तीनों अंक हासिल करने के इरादे से उतरी थी। भारत ने शुरुआती मिनटों से ही अपने आक्रामक इरादे स्पष्ट कर दिए।

भारत ने सातवें मिनट में अपना पहला पेनाल्टी कॉर्नर हासिल कर लिया। बाईं ओर से बलजीत कौर के खेल के दौरान सर्कल के अंदर गेंद पैर से लग गई। दीपिका ने सेट पीस लेने की कोशिश की, लेकिन वैन टोंडर ने भारतीय ड्रैग-फ्लिक को रोक दिया।

लगातार दबाव का नतीजा आखिरकार 11वें मिनट में देखने को मिला। भारत ने साउथ अफ्रीकी सर्कल के आसपास धैर्यपूर्वक गेंद को घुमाया और फिर साक्षी राणा के शॉट ने दूर वाले पोस्ट की ओर रास्ता बनाया, जहां सुनेलिता टोप्पो ने गोल करते हुए भारत का खाता खोला।

मुकाबले के 15वें मिनट में इशिका चौधरी को 'ग्रीन कार्ड' मिलने के बाद भारत को कुछ समय के लिए 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा, लेकिन भारत ने अपना संयम बनाए रखा। दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में, सविता ने भारत के लिए गोलकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली और टीम ने आगे बढ़ना जारी रखा।

भारत ने 17वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर के एक बेहतरीन मूव से अपनी बढ़त को दोगुना कर दिया। नवनीत कौर ने एंगल बदला और फिर एक जोरदार 'स्लैप हिट' लगाई, जो बैकबोर्ड से टकराकर गोल में बदल गई और स्कोर 2-0 हो गया।

भारत ने 25वें मिनट में अपनी बढ़त और मजबूत कर ली। दीपिका के ड्रैग-फ्लिक ने पहले रशर से डिफ्लेक्ट होकर सुशीला चानू के पास सही जगह पर गिरीं; उन्होंने निर्णायक टच के साथ भारत को 3-0 से आगे कर दिया।

साउथ अफ्रीका मैच में वापसी की कोशिश करता रहा, लेकिन शुरुआती 30 मिनटों में अपना दबदबा दिखाते हुए भारत ने हाफ-टाइम ब्रेक तक स्कोर 3-0 से अपने पक्ष में रखा।

38वें मिनट में, भारत ने एक शानदार अटैकिंग मूव के जरिए चौथा गोल दागा। नवनीत ने बाईं ओर बलजीत के साथ पास का आदान-प्रदान किया और फिर बॉल दीपिका की ओर बढ़ाई। उन्होंने बैकहैंड से बॉल को कंट्रोल करते हुए एक जोरदार 'टोमाहॉक' शॉट लगाकर बॉल को गोल के निचले कोने में पहुंचाया, जिससे गोलकीपर के पास कोई मौका नहीं बचा।

तीसरा क्वार्टर भारत के दबदबे वाला रहा, क्योंकि उन्होंने तेजी और मकसद के साथ अटैक करना जारी रखा। दो मिनट के अंदर दो गोल ने मैच पर भारत की पकड़ और मजबूत कर दी।

44वें मिनट में, लालरेम्सियामी को सर्कल के अंदर नेहा से एक एरियल बॉल मिली; उन्होंने रिवर्स स्टिक का इस्तेमाल किया और दूर वाले पोस्ट की ओर शॉट मारा। यह शॉट गोलकीपर को छकाते हुए गोल में चला गया और स्कोर 5-0 हो गया।

इसके बाद भारत ने 45वें मिनट में एक और गोल किया। सलीमा ने दाईं ओर से गेंद को आगे बढ़ाया और इशिका को पास दिया, जिनका शॉट गोल पोस्ट से टकराया। रिबाउंड पर साक्षी राणा ने सबसे तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए एक जबरदस्त रिवर्स हिट लगाकर गेंद को टॉप कॉर्नर में पहुंचाया, जिसके साथ भारत का छठा गोल पूरा हुआ।

साउथ अफ्रीका ने अंत तक संघर्ष जारी रखा और 55वें मिनट में उन्हें सफलता मिली जब कायला डी वाल ने पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदला। पियर्स के ड्रैग-फ्लिक ने पहले भारतीय रशर को छकाया और डी वाल ने दूर वाले पोस्ट पर सबसे तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए स्कोर का अंतर कम करके 1-6 कर दिया। इसके बाद खेल में कोई अन्य गोल नहीं जुड़ सका।

--आईएएनएस

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