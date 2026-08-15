वर्ल्ड कप हमारे लिए अहम, उम्मीद है जीतेंगे: हरमनप्रीत सिंह

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप खिताब के लिए देश के 51 साल के इंतजार को खत्म करने की बात कही है।

हरमनप्रीत ने जियोस्टार पर कहा, "वर्ल्ड कप हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि इस वर्ल्ड कप के बाद, आपको कभी नहीं पता होता कि क्या हो सकता है। टीम में कई सीनियर खिलाड़ी भी हैं, इसलिए हमारे लिए यह एक शानदार मौका है। हमने जितनी मेहनत की है और जिस तरह से ट्रेनिंग की है, हमें विश्वास है कि हम यह जरूर कर सकते हैं। यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, अपना बेस्ट देना और पदक जीतना। बेशक, टोक्यो और पेरिस में लगातार पदक जीतना हमारे लिए प्रेरक रहा है।"

हरमनप्रीत ने कहा कि इस प्रतियोगिता में हम अंडरडॉग के तौर पर उतरेंगे, लेकिन यह हमारे पक्ष में हो सकता है। उम्मीदों का बोझ उठाने के बजाय, टीम इस टूर्नामेंट को वर्ल्ड स्टेज पर अपनी काबिलियत दिखाने के मौके के तौर पर देख रही है। उम्मीद है कि हम ट्रॉफी घर लाएंगे। यह सफर मुश्किल होगा, लेकिन हम तैयार हैं।

उन्होंने कहा, "टीम एक-दूसरे पर भरोसा करती है और हमारी सोच सकारात्मक है। कौन स्कोर करता है या कौन डिफेंड करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक हम एक टीम के तौर पर जीतते हैं। हम पूरी जान लगा देंगे।"

कप्तान ने कहा कि हमारा मकसद ट्रॉफी उठाना है, हमारा डिफेंस हमारी नींव है। एक अनुशासित डिफेंसिव ढांचा भारत को दूसरी तरफ ज्यादा मौके बनाने देगा। हमने उस एरिया में बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है।

भारत ने अपनी तैयारियों के दौरान अलग-अलग डिफेंसिव तरीकों पर बहुत काम किया है, जिसमें टीम फुल प्रेस, हाफ-कोर्ट प्रेस और लो प्रेस वाली स्थितियों के लिए ट्रेनिंग कर रही है। हरमनप्रीत ने कहा कि टीम ने उन सिस्टम के अंदर अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए भी काफी समय दिया है।

हरमनप्रीत का मानना ​​है कि एक व्यवस्थित डिफेंस टीम को विरोधी टीम पर बार-बार दबाव बनाने और विरोधी सर्कल के अंदर स्कोरिंग के मौके बनाने का प्लेटफॉर्म मिल सकता है। क्योंकि जब आप अच्छा डिफेंस करते हैं, तो विरोधी टीम के जोन में घुसने के हालात बनेंगे। 50-50 मौकों को कैसे बदलना है, दबाव में अच्छी तरह से रिसीव कैसे करना है, और नतीजा कैसे निकालना है, चाहे वह गोल पर शॉट हो या पेनल्टी कॉर्नर मिलना हो, ये चीजें बहुत जरूरी होंगी।

भारत ने 1975 में अपनी जीत के बाद से पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, और हरमनप्रीत का मानना ​​है कि मौजूदा टीम के पास टाइटल के लिए चुनौती देने का अनुभव और आत्मविश्वास दोनों हैं।

--आईएएनएस

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