'चैंपियंस ट्रॉफी' से पहले भारत को 'विमेंस एशिया कप' जीतने पर ध्यान देना चाहिए: अंजुम चोपड़ा

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। भारत की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा मानती हैं कि आगामी 'विमेंस एशिया कप' में भारत का मुख्य लक्ष्य उस खिताब को जीतना होगा जिसे वे पिछली बार बहुत कम अंतर से अपने नाम नहीं कर सके थे, लेकिन यह टूर्नामेंट फरवरी में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी करने का एक अहम मौका भी है।

सात बार की विजेता भारतीय टीम को साल 2024 के फाइनल में श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा था। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ अपने 'ग्रुप-ए' अभियान की शुरुआत करेगी, जिसके बाद हांगकांग चीन और अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से खेलेगी।

इस साल की शुरुआत में टी20 वर्ल्ड कप से लगातार दूसरी बार जल्दी बाहर होने के बाद, एशिया कप जीतना भारत के लिए बहुत जरूरी हो गया है, जबकि फरवरी में होने वाली पहली चैंपियंस ट्रॉफी भी भारतीय टीम मैनेजमेंट की सोच का हिस्सा है।

अंजुम ने बुधवार को 'आईएएनएस' के साथ एक खास बातचीत में कहा, "जाहिर है, सोच खिताब जीतने की ही होगी, क्योंकि पिछली बार वे इसे जीतने का मौका चूक गए थे। श्रीलंका ने पिछले फाइनल में बहुत अच्छा खेला था - असल में, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इसीलिए मुझे हैरानी हुई जब वे यूएई में टी20 वर्ल्ड कप खेलने आए और उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा। उनका प्रदर्शन देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई; मुझे लगता है कि वे एक भी मैच नहीं जीत पाए। इसलिए, भारतीय टीम का लक्ष्य जाहिर तौर पर चैंपियनशिप जीतना होगा, लेकिन फरवरी में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को ध्यान में रखते हुए, वे अपने संयोजन को भी समझना चाहेंगे और यह भी देखना चाहेंगे कि इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप के बाद से टीम के सेटअप में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, तो यह सेटअप श्रीलंका में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की ओर कैसे आगे बढ़ेगा।"

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलने की तैयारी कर रही भारतीय टीम के लिए उनका मैसेज बहुत सीधा है। यह टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्क्वाड जैसी ही है। हालांकि, इसमें यास्तिका भाटिया को शामिल नहीं किया गया है और जेमिमा रोड्रिग्स और श्रेयांका पाटिल चोटिल हैं।

पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, "आपको अपनी बेहतरीन स्किल के साथ खेलना होगा और किसी भी विरोधी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर भारत टॉस जीतता है, तो उन्हें मैदान पर उतरकर उन 20 ओवरों में इस तरह बल्लेबाजी करनी चाहिए, जिससे उनकी स्किल दिखे, चाहे विरोधी टीम कैसा भी खेल दिखाए। आपको मैच की स्थिति में अपनी प्रैक्टिस को आजमाना होगा। आखिर यह एक इंटरनेशनल मैच है, इसलिए खिलाड़ियों को इस मौके का इस्तेमाल सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपनी तैयारी को परखने और यह पहचानने के लिए करना चाहिए कि किस चीज पर काम करने की जरूरत है।"

इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों ने आयरलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली अपनी अगली द्विपक्षीय सीरीज के लिए नए और कम अनुभवी खिलाड़ियों को शामिल किया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत को अक्टूबर में जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली घरेलू व्हाइट-बॉल सीरीज में युवाओं को आजमाना चाहिए, तो अंजुम को लगा कि एशिया कप और एशियन गेम्स नए खिलाड़ियों को परखने के लिए सही जगह थे।

उन्होंने कहा, "यह प्रक्रिया इसी एशिया कप से शुरू हो जानी चाहिए थी। मैं यह नहीं कह रही कि अपने मुख्य खिलाड़ियों को न भेजें, लेकिन यह देखना मुश्किल नहीं है कि कौन अपनी जगह पक्की नहीं कर पा रहा है। यह उन खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी है जिन्हें भारतीय टीम ने लगातार मौके नहीं दिए हैं। मैं यह बात खुलकर कहती हूं—जैसे भारती फुलमाली, जिन्हें लगातार खेलने का मौका नहीं मिला और रेणुका सिंह ठाकुर, जो प्लेइंग इलेवन का रेगुलर हिस्सा नहीं रही हैं।

उन्होंने कहा, "एशियन गेम्स और एशिया कप खिलाड़ियों को आजमाने के लिए सही जगह थे। आपके पास उन खिलाड़ियों को लेने का मौका था जो लंबे समय से टीम सेटअप का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब, आपने नंबर तीन पर बल्लेबाजी के लिए एक ऐसे खिलाड़ी को चुना है जो टी20 सर्किट में कहीं भी नहीं है। अगर सोच सिर्फ एक जगह भरने की है, तो यह हैरानी की बात है। भारती फुलमाली को मौका दिया गया, लेकिन वह उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाईं - क्या वे उन्हें और मौके देना चाहते हैं? रेणुका सिंह ठाकुर पिछले एक साल से प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, फिर भी वह दोनों स्क्वाड में हैं और शायद जिम्बाब्वे के खिलाफ भी टीम में होंगी।" इसलिए, सभी के बीच स्पष्टता होनी चाहिए - न सिर्फ चयनकर्ताओं के बीच, बल्कि खिलाड़ियों, कप्तान, उप-कप्तान और बाकी सभी के बीच भी, ताकि यह समझा जा सके कि हमसे क्या कमी रह गई है।

"हाल के टूर्नामेंट में हमारी क्या कमियां थीं और हम क्या बेहतर करने या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी तक सब कुछ सही हो जाए? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खिलाड़ियों को ले जाने का भरोसा करने से पहले हमारे पास कम से कम 10 मैच हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका का दौरा भी होना है। चंपियंस ट्रॉफी से पहले विमेंस प्रीमियर लीग भी होगी। इसलिए, काफी मौके हैं, लेकिन उस क्रिकेटर को यह भरोसा दिलाएं कि वह टीम का हिस्सा बनी रहेगी। अगर आप सफल होती हैं, तो आप ही अच्छा प्रदर्शन करेंगी। अगर नहीं, तो बाद में यह न सोचें कि हमने आपको मौका नहीं दिया। इसलिए, आपको उन खिलाड़ियों को मौके देने होंगे और ये मौके इसी एशिया कप से मिलने चाहिए थे।"

अंजुम ने मौजूदा प्रशासन से यह भी कहा कि वे इंडिया 'ए' के मुकाबलों का इस्तेमाल खिलाड़ियों की फॉर्म और फिटनेस को परखने के लिए एक कड़े पैमाने के तौर पर करें, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करती हैं। उन्होंने कहा, "जिम्बाब्वे के खिलाफ भी भारत शायद खिलाड़ियों को रोटेट करेगा। एशिया कप और एशियन गेम्स जीतना जरूरी टूर्नामेंट हैं, लेकिन अगर 150 से ज्यादा टी20 इंटरनेशनल खेलने वाले खिलाड़ी भी जीत दिलाने का भरोसा नहीं दे पाते, तो स्पष्ट है कि हमें अपनी कुल स्किल पर भरोसा नहीं है और यह चिंता की बात है।"

"हम जानते हैं कि हमें नंबर तीन पर ऐसे खिलाड़ी की कमी है जो आसानी से बड़े शॉट (छक्के) लगा सके। अगर भारती फुलमाली इस समस्या का समाधान हैं, तो उन्हें विमेंस प्रीमियर लीग तक लगातार खेलने का मौका मिलना चाहिए ताकि उन्हें खुद को साबित करने के लिए पर्याप्त मौके मिलें। इंडिया 'ए' का सेटअप शानदार है - पूरे सीजन में इतने सारे खिलाड़ियों का प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलना यह भरोसा दिलाता है कि आपकी दूसरी और तीसरी लाइन की टीम तैयार हो रही है।"

"बोर्ड प्रेसिडेंट्स इवेलन जैसे टूरिंग मैचों का मकसद उन खिलाड़ियों को तैयार करना होता है जो अभी मुख्य टीम में नहीं हैं, या मुख्य टीम के खिलाड़ियों को फॉर्म में वापस लाना होता है—जैसे राधा यादव ने उनकी कप्तानी की थी। अगर कोई खिलाड़ी इंडिया 'ए' से मुख्य टीम में जगह बनाता है, तो यह बहुत अच्छी बात है। मौका भुनाना हमेशा खिलाड़ी पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, क्रांति गौड़ ने अपने मौके का फायदा उठाया और टीम में जगह बनाई; श्री चरणी को मौका मिला और वह भी टीम में हैं।"

"आप उन दो नामों के बिना भारत की 15 खिलाड़ियों वाली टीम नहीं चुनेंगे, लेकिन जब खिलाड़ियों के अच्छा न खेलने या स्पष्ट विकल्प न होने की वजह से खाली जगह बनती है, तो चुनौती वहीं होती है। अगर खिलाड़ी इंडिया 'ए' में ही बने रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, तो यह उनकी तैयारी के बारे में अच्छा संकेत नहीं देता। मुझे बस उम्मीद है कि लड़कियां उस बड़े कदम को उठाने के लिए काफी तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया को देखिए - जब इंडिया 'ए' ने 2025 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, तो एलिसा हीली ने अपनी फिटनेस साबित करने के लिए सभी मैच खेले थे, और ताहलिया मैकग्राथ ने अपनी फॉर्म साबित करने के लिए खेला था। हमारे लिए, जो खिलाड़ी मुख्य भारतीय टीम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उन्हें वापस जाकर इंडिया 'ए' के लिए खेलने और अपनी फिटनेस और फॉर्म साबित करने के लिए कहा जाना चाहिए।"

अंजुम ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि इंग्लैंड में टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद से बहुत कम बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा, "टीम का सेटअप वही है। टीम में कोई बड़ा बदलाव न होने पर, आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई बदलाव करने की कोशिश कर रहा है? मैं यह नहीं कह रही कि आपको पूरा सेटअप बदल देना चाहिए, लेकिन एशिया कप और एशियन गेम्स की टीमें चुनते समय हमें ठीक इसी बात पर फैसला करना और सोचना चाहिए था - कि यहां किन खिलाड़ियों को परखा जाएगा। सुनिश्चित करें कि आप ऐसे दो खिलाड़ियों को भेजें जिन्हें वहां सभी मैच खेलने को मिलें, उन्हें परखें और देखें कि वे कैसे तैयारी करते हैं। सिर्फ प्लेइंग इलेवन में खेलने की बात नहीं है, बल्कि जब वे भारतीय टीम के लिए खेल रहे होते हैं, तो वे कैसे तैयारी करते हैं? वे अपने आस-पास के लोगों से क्या सीख रहे हैं? अगर इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो इस लाइनअप में भी कोई बदलाव नहीं हुआ।"

"इस लाइनअप में कोई बदलाव न होने के कारण, मुझे पक्का नहीं पता कि टीम मैनेजमेंट किस सुधार की उम्मीद कर रहा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हरमन के नेतृत्व में और स्मृति और दीप्ति के पिछले कुछ महीनों में इतना अच्छा प्रदर्शन करने के कारण - न केवल भारतीय टीम में बल्कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी - उन्हें ठीक-ठीक पता होगा कि क्या फर्क है। लेकिन हम भी इंतजार करेंगे और देखेंगे कि भारतीय टीम 30 अगस्त को अपना अभियान कैसे शुरू करती है।"

--आईएएनएस

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