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आईसीसी का फैसला, गद्दाफी स्टेडियम से 'डिमेरिट अंक' हटाया

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आईसीसी

दुबई, 20 अगस्त (आईएएनएस)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अपील पैनल ने गुरुवार को पाकिस्तान के लाहौर स्थित गद्दाफी स्टेडियम की पिच को लेकर लगाया गया डिमेरिट अंक हटा दिया। यह फैसला जून में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच की पिच को दी गई 'असंतोषजनक' रेटिंग के खिलाफ दायर अपील की समीक्षा के बाद लिया गया।

यह निर्णय पैनल की तरफ से मैच के फुटेज, मैच रेफरी की रिपोर्ट और 4 जून को खेले गए मुकाबले में शामिल कप्तानों की आधिकारिक टिप्पणियों की समीक्षा के बाद लिया गया। शुरुआत में आईसीसी की पिच और आउटफील्ड मॉनिटरिंग प्रोसेस के तहत पिच को 'असंतोषजनक' रेटिंग दी गई थी, जिसके कारण स्टेडियम पर एक डिमेरिट प्वाइंट लगाया गया था।

हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की तरफ से दायर अपील के बाद, पैनल ने पाया कि भले ही मैच रेफरी ने संबंधित दिशानिर्देशों का सही ढंग से पालन किया था, लेकिन खेलने वाली सतह (पिच) में वे विशेषताएं नहीं थीं जो 'असंतोषजनक' रेटिंग के लिए जरूरी होती हैं।

पैनल ने विशेष रूप से गौर किया कि पिच में बहुत ज्यादा असमानता या बहुत ज्यादा स्पिन नहीं थी और इसके बाद डिमेरिट प्वाइंट को हटा दिया। नतीजतन, गद्दाफी स्टेडियम के रिकॉर्ड में अब 'शून्य' डिमेरिट प्वाइंट हैं। आईसीसी अपील पैनल ने टोरंटो के किंग सिटी में स्थित मेपल लीफ क्रिकेट ग्राउंड के संबंध में क्रिकेट कनाडा द्वारा दायर दो अपीलों पर भी विचार किया।

इस स्टेडियम को 8 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका और नीदरलैंड के बीच आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 मैच के लिए 'असंतोषजनक' रेटिंग मिली थी। पैनल ने पाया कि पिच की सतह संतोषजनक पिच के अनुरूप थी और उसमें बहुत ज्यादा असमानता, सीम मूवमेंट या स्पिन नहीं थी। इसलिए उस मैच से जुड़ा डिमेरिट प्वाइंट हटा दिया गया।

हालांकि, 16 जून को कनाडा-नीदरलैंड मैच के लिए स्टेडियम को 'अनफिट' करार दिए जाने के बाद लगाए गए तीन डिमेरिट प्वाइंट बरकरार रहेंगे। पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि उस मैच के दौरान पिच की स्थिति खतरनाक थी और इसलिए यह 'अनफिट' रेटिंग के अनुरूप थी।

इन फैसलों के बाद, गद्दाफी स्टेडियम पर कोई डिमेरिट प्वाइंट नहीं है, जबकि मेपल लीफ क्रिकेट ग्राउंड के रिकॉर्ड में तीन डिमेरिट प्वाइंट हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी