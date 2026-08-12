'हमारे कप्तान का खेल शानदार रहा है', मयंक ने सार्थक रंजन की बल्लेबाजी को सराहा

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्ट दिल्ली लायंस को 8 विकेट से हराया। टीम की ओर से किफायती गेंदबाजी करने के साथ-साथ 2 विकेट चटकाने वाले मयंक डागर ने नॉर्थ दिल्ली के कप्तान सार्थक रंजन की जमकर तारीफ की है।

सार्थक रंजन ने अपनी शानदार फॉर्म को वेस्ट दिल्ली लायंस के खिलाफ भी जारी रखा। उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए महज 30 गेंदों में 57 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के लगाए। सार्थक की उम्दा पारी के बूते नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की टीम 147 रनों के लक्ष्य को 14.2 ओवर में ही हासिल करने में सफल रही।

मैच के बाद जीत पर बात करते हुए मयंक डागर ने कहा, "यह हमारे लिए बहुत बड़ी जीत थी। हमने गेंदबाजी से उन्हें रोका और फिर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। हर कोई अपनी भूमिका जानता है, और टीम में यही सबसे जरूरी चीज है। हम सभी के बीच तालमेल बहुत अच्छा रहा है। अगर आप हमारी बल्लेबाजी देखें, तो हमारे मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर को अभी तक बल्लेबाजी का मौका भी नहीं मिला है। यह बहुत अच्छा संकेत है क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर जिम्मेदारी ले रहा है और अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।"

कप्तान सार्थक की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, "हमारे कप्तान का खेल शानदार रहा है। हमने अंडर-16 और अंडर-19 लेवल से साथ में बहुत क्रिकेट खेला है, इसलिए मैंने उन्हें एक खिलाड़ी और एक इंसान के तौर पर आगे बढ़ते देखा है। वह सच में इस मौके के हकदार हैं।"

मयंक डागर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 14 रन खर्च करते हुए 2 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने विकेट लेने के बाद अपने खास सेलिब्रेशन के पीछे की प्रेरणा के बारे में भी बताया। मयंक का प्रदर्शन मुकाबले में शानदार रहा। उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 14 रन खर्च करते हुए 2 विकेट अपने नाम किए। मयंक ने विकेट लेने के बाद अपने खास सेलिब्रेशन के पीछे की प्रेरणा के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, "यह असल में पॉल पोग्बा से प्रेरित था। जब मैंने पहली बार फुटबॉल देखना शुरू किया, तो मैंने उन्हें वह सेलिब्रेशन करते देखा और मुझे वह बहुत पसंद आया। इसी वजह से मैंने आज वैसा ही करने का फैसला किया।"

पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट दिल्ली लायंस ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 146 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। टीम की ओर से मयंक गुसैन ने सिर्फ 28 गेंदों का सामना करते हुए 42 रनों की दमदार पारी खेली। वहीं, सोमवीर शेओकंद ने 24 गेंदों का सामना करते हुए 34 रन बनाए। गेंदबाजी में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की ओर से मयंक और अजय यादव ने दो-दो विकेट चटकाए।

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने 147 रनों के लक्ष्य को 14.2 ओवर में सिर्फ 2 विकेट खोकर हासिल किया। टीम की तरफ से कप्तान सार्थक की अर्धशतकीय पारी के अलावा वैभव कांडपाल ने 43 गेंदों में 64 रनों की दमदार पारी खेली और वह टीम को जीत दिलाकर लौटे। वहीं, यश भाटिया 11 गेंदों में 21 रन बनाकर नाबाद रहे।

--आईएएनएस

एसएम/पीएम