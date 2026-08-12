चेल्सी ने किया स्पेन के खिलाड़ी पेप चावरिया को साइन, 2031 तक के लिए हुआ करार

लंदन, 12 अगस्त (आईएएनएस)। प्रीमियर लीग क्लब चेल्सी ने ला लीगा की टीम रायो वैलेकानो के स्पेनिश खिलाड़ी पेप चावरिया को साइन करने की घोषणा की है। 28 वर्षीय खिलाड़ी ने पांच साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस स्पेनिश खिलाड़ी ने स्टैमफोर्ड ब्रिज में 2031 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और कोभम में अपने नए टीम-साथियों के साथ काम करना शुरू करेंगे। 28 वर्षीय खिलाड़ी ने एक आधिकारिक बयान में कहा, 'मैं चेल्सी के साथ शुरुआत करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। यह मेरे लिए एक सपने जैसा है क्योंकि चेल्सी दुनिया के सबसे बड़े क्लबों में से एक है। यह एक बड़ा मौका है, लेकिन मैं तैयार हूं और टीम को सफलता दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा।"

उन्होंने आगे कहा, "बहुत से लोगों ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की है, और मुझे अपने परिवार का शुक्रिया अदा करना है। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और आज जो कुछ भी हो रहा है, वह उन्हीं की वजह से है।" चावरिया ने अपने करियर की शुरुआत अपने गृहनगर की टीम यूई फिगेरेस के साथ की थी, जो उस समय स्पेनिश चौथे टियर (चौथे स्तर) में थी। उन्होंने 18 साल की उम्र में सीएफ पेरालाडा के खिलाफ अपना सीनियर डेब्यू किया और अगले दो सीजन में एक अटैकिंग-माइंडेड लेफ्ट-बैक के रूप में खुद को विकसित किया।

2018 में उन्होंने तीसरे टियर के क्लब यूई ओलोट के साथ करार किया और तुरंत ही खुद को शुरुआती लाइन-अप में जगह दिलाई और डिवीजन के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बन गए। अगस्त 2020 में रियल जारागोजा (जो उस समय स्पेनिश दूसरे टियर में था) जाने से पहले उन्होंने ओलोट के लिए 52 मैच खेले। चावरिया का प्रोफेशनल डेब्यू अगले महीने हुआ, जब उन्होंने लास पाल्मास के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ हुए मैच में शुरुआत की।

एक बार फिर, चावरिया ने नए स्तर के हिसाब से खुद को ढाल लिया। अगस्त 2022 में रायो के लिए साइन करके शीर्ष लीग में पहुंचने से पहले उन्होंने जारागोजा के साथ पूरे दो सीजन बिताए। पिछले चार वर्षों में, चावरिया रायो टीम का एक अहम हिस्सा रहे हैं। उन्होंने क्लब को इतिहास रचने में मदद की है। पिछले दो सीजन में ला लीगा में लगातार आठवें स्थान पर रहने और एक यूरोपीय फाइनल तक पहुंचने में उनकी भूमिका रही है।

पिछले सीजन में इस स्पैनिश खिलाड़ी ने 44 मैच खेले और रायो ने यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग के फाइनल में जगह बनाई, जहां टीम को उन्हें क्रिस्टल पैलेस से करीबी हार का सामना करना पड़ा। चेल्सी का पिछला सीजन खराब रहा था और टीम 10वें स्थान पर रही थी। चेल्सी 24 अगस्त को फुलहम के खिलाफ लंदन डर्बी के साथ अपने 2026-27 प्रीमियर लीग अभियान की शुरुआत करेगी।

--आईएएनएस

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