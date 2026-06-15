हॉकी विमेंस नेशंस कप: भारतीय टीम ने जीत के साथ किया आगाज, रोमांचक मैच में अमेरिका को 3-2 से हराया

ऑकलैंड, 15 जून (आईएएनएस)। भारतीय विमेंस हॉकी टीम ने एफआईएच हॉकी विमेंस नेशंस कप का आगाज जीत के साथ किया है। भारत की बेटियों ने मैच में दो गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए पूल एक के मुकाबले में अमेरिका को 3-2 से हराया।

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भारतीय टीम की ओर से इस मुकाबले में दीपिका ने दो, नवनीत कौर ने एक गोल किया। दीपिका को उनके दमदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। अमेरिका ने मैच की शानदार शुरुआत की और एश्ले सेसा ने चौथे मिनट में फील्ड गोल करके टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। अमेरिका ने महज तीन मिनट बाद ही अपनी बढ़त दोगुनी कर ली। मैडेलिन जिमर ने सातवें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत पर शुरुआती दबाव बना दिया।

दो गोल से पीछे चल रही भारतीय टीम ने धीरे-धीरे अटैक में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। दूसरे क्वार्टर में उनकी कोशिशें रंग लाईं, जब ड्रैग-फ्लिक स्पेशलिस्ट दीपिका ने 17वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को सफलतापूर्वक गोल में बदलकर स्कोर कम किया और भारत को मैच में वापस ला दिया। मोमेंटम भारत के पक्ष में जाता रहा और क्वार्टर के बीच में उन्हें एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला। दीपिका ने 24वें मिनट में फिर से शानदार प्रदर्शन किया और एक और पेनल्टी कॉर्नर को सफलतापूर्वक गोल में बदलकर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया।

इसके बाद भारत ने दबाव कायम रखा और हाफटाइम से पहले शानदार वापसी की। मैच के 28वें मिनट में नवनीत कौर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए भारत को पहली बार मुकाबले में बढ़त दिलाई, जो मैच के अंत तक कायम रही। दूसरे हाफ में भारत और अमेरिका ने गोल की तलाश में जोरदार मुकाबला किया। दोनों टीमों को मैच के दौरान छह-छह पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन बाकी दो क्वार्टर में किसी भी डिफेंस ने कोई और गोल नहीं होने दिया।

भारत ने आखिरी स्टेज में अपनी बढ़त बनाए रखी और जीत के साथ तीन प्वाइंट्स हासिल किए। इस जीत के बाद, भारत तीन प्वाइंट्स के साथ पूल ए में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय टीम की अब अगली भिड़ंत 16 जून को जापान से होगी, जो पूल ए में इस समय पहले स्थान पर मौजूद है।

--आईएएनएस

एसएम/पीएम