गुजरात के उपमुख्यमंत्री ने टेबल टेनिस विजेताओं को किया सम्मानित, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी लिया जायजा

वडोदरा/आनंद, 14 अगस्त (आईएएनएस)। चौथे गुजरात स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पूरे गुजरात से कुल 775 युवा टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वडोदरा के सामा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार को हुए समापन समारोह में उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने विजेताओं को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और नकद पुरस्कार दिए।

11 से 14 अगस्त तक चले इस चार दिवसीय टूर्नामेंट में अंडर-9, अंडर-11, अंडर-13, अंडर-15, अंडर-17 और अंडर-19 कैटेगरी में लड़के और लड़कियों ने मुकाबला किया। इवेंट के दौरान 30 तकनीकी सपोर्ट स्टाफ ने खिलाड़ियों की मदद की। यह टूर्नामेंट लगातार चौथे साल आयोजित किया जा रहा है। इवेंट की तारीखें टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ बड़ौदा द्वारा तय की जाती हैं। उपमुख्यमंत्री ने 2007-08, 2016-17 और 2018-19 के लिए सरदार पटेल जूनियर अवॉर्ड भी दिए और अवॉर्ड पाने वालों को बधाई दी।

समारोह के दौरान एक सालाना रिपोर्ट बुकलेट जारी की गई। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने वडोदरा के सांसद हेमांग जोशी के साथ टेबल टेनिस का एक सेट भी खेला और इस मैच के जरिए खिलाड़ियों से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। समापन समारोह में विधायक चैतन्य देसाई, पूर्व सांसद जया ठक्कर, म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू, टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ बड़ौदा और गुजरात स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन के पदाधिकारी, खेल विभाग के अधिकारी, सीनियर एथलीट, खिलाड़ी और उनके माता-पिता शामिल हुए।

तिरंगा यात्रा के लिए आनंद के दौरे के दौरान, संघवी ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात की देखरेख में 22.52 करोड़ रुपये की लागत से बने नए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी निरीक्षण किया। इस कॉम्प्लेक्स में एक इनडोर मल्टीपर्पस हॉल, बैडमिंटन, खो-खो और कबड्डी की सुविधाएं हैं, इसके साथ ही एक सिंथेटिक मॉडर्न टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और हॉकी ग्राउंड भी है।

इसमें अंदरूनी सड़कें, पेवर-ब्लॉक का काम, पार्किंग, लैंडस्केपिंग, सिंचाई नेटवर्क, स्टॉर्म-वॉटर ड्रेनेज, बाहरी पानी की सप्लाई, हाई-मास्ट और स्ट्रीट लाइटिंग, परकोलेशन वेल, बोरवेल, कंपाउंड वॉल, सिक्योरिटी केबिन, मुख्य प्रवेश द्वार और बाहरी टॉयलेट ब्लॉक भी शामिल हैं। संघवी ने कॉम्प्लेक्स में युवा बैडमिंटन खिलाड़ियों से बातचीत की और सुविधाओं का निरीक्षण करने से पहले उनके साथ बैडमिंटन भी खेला। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी इस कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करें।

--आईएएनएस

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