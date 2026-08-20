ग्रोइन इंजरी के कारण बचे हुए घरेलू सीजन से इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन बाहर

लंदन, 20 अगस्त (आईएएनएस)। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन की टेस्ट में वापसी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। करन ग्रोइन इंजरी के कारण बचे हुए घरेलू सीजन से बाहर हो गए हैं।

28 वर्षीय करन के पाकिस्तान के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज के लिए नेशनल टीम में शामिल होने की उम्मीद थी और वे 2021 के बाद अपना पहला टेस्ट मैच खेल सकते थे। हालांकि, 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट खत्म होने के बाद करन की ग्रोइन की सर्जरी होनी थी, और इसी वजह से उनका सीजन समय से पहले ही खत्म हो गया।

काउंटी टीम सरे ने एक बयान में कहा, "सैम करन की ग्रोइन की चोट की जांच की गई है और शुक्रवार को उनकी सर्जरी होगी। वे बाकी घरेलू सीजन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे।" इंग्लैंड के नए मुख्य चयनकर्ता मार्कस नॉर्थ ने पहले संकेत दिया था कि जून में बेन स्टोक्स के संन्यास लेने के बाद करन पर ऑलराउंडर विकल्प के तौर पर विचार किया जा सकता है।

उन्होंने कहा था, "बेन स्टोक्स के संन्यास लेने के बाद यह बिल्कुल साफ है कि वे टीम को एक खास तरह का संतुलन देते थे। सैम करन निश्चित रूप से हमारे लिए एक अहम खिलाड़ी हैं। आने वाले हफ्तों में हमारा बैक-रूम स्टाफ और मेडिकल टीम उनके साथ काम करेगी ताकि यह पक्का किया जा सके कि वे तीसरे टेस्ट में एक विकल्प बन सकें। हम उन्हें बहुत महत्व देते हैं और भविष्य में एक ऑलराउंडर के तौर पर उनकी भूमिका देखते हैं।"

सैम करन की चोट का यह झटका ऐसे समय में लगा है जब सरे और इंग्लैंड के ही एक और क्रिकेटर विल जैक्स भी इमरजेंसी सर्जरी के बाद पाकिस्तान टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। हालांकि, जैक्स श्रीलंका के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज में इंग्लैंड के लिए खेल सकते हैं, जो पुरुषों के इंटरनेशनल घरेलू सीजन की आखिरी सीरीज होगी।

सरे के बयान में आगे कहा गया, "विल जैक्स अभी अपेंडिक्स हटाने के सफल ऑपरेशन के बाद ठीक हो रहे हैं। हम उनके ठीक होने की प्रक्रिया पर नजर रखेंगे और श्रीलंका सीरीज से पहले उनके खेलने की स्थिति का आकलन करेंगे।" ओवल में नॉटिंघमशायर के खिलाफ चल रहे सरे के काउंटी चैंपियनशिप मैच में भारतीय बैटिंग ऑलराउंडर महिपाल लोमरोर को डेब्यू का मौका मिला है और वे जैक्स की जगह खेल रहे हैं, जबकि उनके साथी भारतीय खिलाड़ी और लेग-स्पिनर राहुल चाहर गर्दन की समस्या के कारण यह मैच नहीं खेल पाए हैं।

--आईएएनएस

एसएम/डीकेपी