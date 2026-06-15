ग्रैंड प्रिक्स उस्ती नाद लाबेम: ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना और एशियन चैंपियन प्रीति पवार करेंगी भारत की अगुवाई

नई दिल्ली, 15 जून (आईएएनएस)। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीएफआई) ने 'ग्रैंड प्रिक्स उस्ती नाद लाबेम' के लिए 12 सदस्यीय टीम घोषित की है। यह प्रतियोगिता चेक गणराज्य में 17-21 जून के बीच खेली जाएगी। इस टीम में ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन और मौजूदा एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट प्रीति पवार जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं।

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भारत 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच ग्लासगो (स्कॉटलैंड) में आयोजित होने जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की तैयारी में तेजी ला रहा है। भारतीय दल में देश के कई प्रमुख बॉक्सर शामिल हैं, जिनमें कॉमनवेल्थ गेम्स की ज्यादातर वेट कैटेगरी के टॉप-रैंक वाले एथलीट्स भी हैं। जल्द ही होने वाले बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स को देखते हुए, यह टूर्नामेंट तैयारियों को बेहतर बनाने, कॉम्बिनेशन को परखने और यूरोप के प्रतिस्पर्धी माहौल में मजबूत विरोधियों के खिलाफ खेलने का एक अहम मौका है।

'ग्रैंड प्रिक्स उस्ती नाद लाबेम' यूरोप के सबसे पुराने बॉक्सिंग इवेंट्स में से एक है, जो पांच दशकों से ज्यादा समय से ग्लोबल कैलेंडर का हिस्सा रहा है। इसे वर्ल्ड बॉक्सिंग के नियमों के तहत 'यूरोपियन बॉक्सिंग गोल्ड टूर्नामेंट' के तौर पर आयोजित किया जाएगा। पुरुषों और महिलाओं की 10-10 वेट कैटेगरी में होने वाला यह इवेंट भारतीय बॉक्सर्स के लिए एक अहम पैमाना साबित होगा, क्योंकि वे व्यस्त इंटरनेशनल कैलेंडर के लिए तैयारी कर रहे हैं।

ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन (75 किलोग्राम) और एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट प्रीति पवार (54 किलोग्राम) महिला टीम की अगुवाई करेंगी, जिसमें साक्षी (51 किलोग्राम), प्रिया (60 किलोग्राम) और परवीन (65 किलोग्राम) भी शामिल हैं।

चोटों से उबर रहीं वर्ल्ड नंबर 1 जैस्मिन लंबोरिया और अरुंधति चौधरी टीम के साथ नहीं जाएंगी। पुरुष टीम में जदुमणि सिंह (55 किलोग्राम), सचिन सिवाच (60 किलोग्राम), आदित्य प्रताप (65 किलोग्राम), सुमित (70 किलोग्राम), अंकुश (80 किलोग्राम), कपिल पोखरिया (90 किलोग्राम) और नरेंद्र (90+ किलोग्राम) शामिल हैं।

भारतीय टीम:

महिलाएं: साक्षी (51 किलोग्राम), प्रीति पवार (54 किलोग्राम), प्रिया (60 किलोग्राम), परवीन (65 किलोग्राम), लवलीना बोरगोहेन (75 किलोग्राम)

पुरुष: जादुमनी सिंह (55 किलोग्राम), सचिन सिवाच (60 किलोग्राम), आदित्य प्रताप (65 किलोग्राम), सुमित (70 किलोग्राम), अंकुश (80 किलोग्राम), कपिल पोखरिया (90 किलोग्राम), नरेंद्र (90+ किलोग्राम)

--आईएएनएस

आरएसजी