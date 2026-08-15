भारत बनाम श्रीलंका: गॉल में देवदत्त पडिक्कल ने लगाया टेस्ट करियर का पहला शतक, नाम जुड़ी बड़ी उपलब्धि

गॉल, 15 अगस्त (आईएएनएस)। भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का पहला शतक पूरा कर लिया है।

यशस्वी जायसवाल (32 रन) के पवेलियन लौटने के बाद क्रीज पर उतरे देवदत्त पडिक्कल ने केएल राहुल संग मिलकर मोर्चा संभाला और श्रीलंकाई गेंदबाजों को खासा तंग किया। पडिक्कल ने अपने टेस्ट करियर की पहले शतक तक पहुंचने के लिए 134 गेंदें खेलीं। वह अब तक अपनी इस शतकीय पारी में 9 चौके और एक छक्का लगा चुके हैं। उन्होंने राहुल के रिटायर हर्ट होने से पहले दूसरे विकेट के लिए उनके साथ मिलकर 150 रनों की लाजवाब साझेदारी निभाई।

मार्च, 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना डेब्यू करने वाले देवदत्त पडिक्कल को साई सुदर्शन के बाहर होने के बाद नंबर तीन की पोजीशन पर खेलने का मौका मिला है। वह साल 2002 के बाद भारत की ओर से इस पोजीशन पर खेलते हुए शतक लगाने वाले पहले बाएं हाथ के बल्लेबाज भी है। 2002 में भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने नंबर तीन पर खेलते हुए जिम्बाब्वे के खिलाफ 136 रनों की दमदार पारी खेली थी।

इसके साथ ही पडिक्कल साल 2024 के बाद भारत की ओर से नंबर तीन पर खेलते हुए शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने हैं। 2024 में शुभमन गिल ने इस पोजीशन पर खेलते हुए भारत की ओर से आखिरी शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। इसके बाद भारत ने 19 टेस्ट मैचों में नंबर तीन की पोजीशन पर 7 बल्लेबाजों को आजमाया, लेकिन उनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। 7 बल्लेबाजों ने मिलकर नंबर तीन की पोजीशन पर 27.28 की औसत से रन बनाए।

गॉल के मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों का पूरी तरह से दबदबा देखने को मिला है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत जरूर कुछ खास नहीं रही। यशस्वी जायसवाल 32 रन बनाकर रनआउट हुए। हालांकि, इसके बाद राहुल और पडिक्कल ने कमान संभाली और दूसरे सेशन के पूरे खेल में भारत को कोई भी झटका नहीं लगने दिया। राहुल 77 रन बनाकर रिटायर हर्ट हुए।

--आईएएनएस

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