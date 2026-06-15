गोल्फ: वाराणसी में 16-18 जून के बीच नेक्सजेन इवेंट, जानिए कितनी है प्राइज मनी?

वाराणसी, 15 जून (आईएएनएस)। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई) वाराणसी में नेक्सजेन सीजन के छठे इवेंट के साथ अपनी शुरुआत करेगा। 25 लाख रुपए की इनामी राशि वाला यह इवेंट 16 से 18 जून तक बीएलडब्ल्यू ग्रीन्स गोल्फ कोर्स में खेला जाएगा।

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यह इवेंट तीन राउंड (54 होल्स) में खेला जाएगा और दो राउंड (36 होल्स) के बाद 'कट' लागू होगा। टॉप-36 खिलाड़ी और टाई वाले खिलाड़ी तीसरे और आखिरी राउंड के लिए 'कट' पार करेंगे।

टूर्नामेंट में 72 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें शामिल प्रमुख खिलाड़ियों में सुनीत चौरसिया (2026 डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई नेक्सजेन ऑर्डर ऑफ मेरिट लीडर), राजेश कुमार गौतम, बिपिन मुखिया, अभिषेक कुमार, आदित्य राज सिंह चहल और विनय कुमार यादव के साथ-साथ 15 वर्षीय अर्जुनवीर शिशिर शामिल हैं। वाराणसी के दो खिलाड़ी इमाम-उल-हक और हेमंत यादव भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं।

इस साल के नेक्सजेन ऑर्डर ऑफ मेरिट के विजेता को 2026 सीजन के लिए मेन टूर (डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई) में खेलने का मौका मिलेगा।

डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई के सीईओ अमनदीप जोहल ने कहा, "पहली बार वाराणसी में डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई नेक्सजेन इवेंट आयोजित करवाना हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि यह हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। यह इवेंट प्रोफेशनल गोल्फ को पारंपरिक केंद्रों से आगे ले जाकर भारत के दिल तक पहुंचाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वाराणसी की समृद्ध विरासत और गोल्फ के प्रति उत्साही समुदाय इसे एक आदर्श मेजबान बनाते हैं। हम युवा प्रोफेशनल्स को प्रतिस्पर्धा करने और आगे बढ़ने के लिए जरूरी मंच देने के लिए उत्सुक हैं। इस टूर्नामेंट का मकसद वाराणसी में प्रोफेशनल गोल्फ को बढ़ावा देना और शहर के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है।"

बीएलडब्ल्यू ग्रीन्स के सचिव अनुराग गुप्ता ने कहा, "हमें गर्व और खुशी है कि बीएलडब्ल्यू ग्रीन्स, वाराणसी अपने पहले डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई नेक्सजेन इवेंट की मेजबानी कर रहा है। यह न सिर्फ हमारे क्लब के लिए, बल्कि वाराणसी में गोल्फ के विकास के लिए भी एक अहम पल है। इतने बड़े स्तर के प्रोफेशनल टूर्नामेंट की मेजबानी करने से वाराणसी राष्ट्रीय गोल्फिंग मैप पर आ गया है और इससे स्थानीय गोल्फ फैंस, युवा खिलाड़ियों और आम लोगों को बेहतरीन स्तर का प्रोफेशनल गोल्फ देखने का मौका मिलेगा। हम खिलाड़ियों, अधिकारियों, पार्टनर और दर्शकों को शानदार अनुभव देने के लिए उत्सुक हैं। हम खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हैं।"

प्रो-एम इवेंट रविवार, 14 जून को खेला गया। प्रो-एम इवेंट प्रोफेशनल पंकज मांडिया और एमेच्योर मनोज मांझी, रितेश सिंह और अमित वर्मा की टीम ने जीता। विजेता टीम को बीएलडब्ल्यूग्रीन्स के सेक्रेटरी अनुराग गुप्ता ने पुरस्कार दिए।

--आईएएनएस

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