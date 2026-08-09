गोल्फ: लंदन चैंपियनशिप में दीक्षा और अदिति टॉप-20 में बरकरार

लंदन, 9 अगस्त (आईएएनएस)। सेंचुरियन क्लब में 2 मिलियन डॉलर की पीआईएफ लंदन चैंपियनशिप के तीसरे राउंड के बाद दीक्षा डागर और अदिति अशोक टॉप-20 में बनी रहीं, जबकि मुश्किल खेल के कारण प्रणवी उर्स लीडरबोर्ड पर नीचे खिसक गईं।

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दीक्षा ने 1-ओवर 72 का स्कोर किया और संयुक्त-22वें स्थान से तीन पायदान ऊपर चढ़कर संयुक्त-19वें स्थान पर पहुंच गईं। टूर्नामेंट की शुरुआत 75 और 70 के स्कोर से करते हुए 54 होल के बाद वह 1-ओवर 215 पर हैं। वहीं, अदिति ने 71 और 73 के शुरुआती राउंड के बाद एक और 73 का स्कोर किया और संयुक्त-19वें स्थान पर बनी रहीं। उन्होंने दिन की शुरुआत संयुक्त-16वें स्थान से की थी।

शुरुआती दो राउंड के बाद प्रणवी सबसे आगे रहने वाली भारतीय थीं; 71 और 72 के स्कोर के साथ वह संयुक्त-12वें स्थान पर पहुंच गई थीं। हालांकि, तीसरे राउंड में 6-ओवर 78 के स्कोर के कारण वह 5-ओवर 221 के साथ संयुक्त-38वें स्थान पर खिसक गईं।

लेडीज यूरोपियन टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट में सबसे उच्च रैंकिंग वाली भारतीय दीक्षा अब फाइनल राउंड में टूर्नामेंट का समापन मजबूती से करने की कोशिश करेंगी। लीडरबोर्ड में सबसे ऊपर मौजूद कनाडा की एना हुआंग ने बिना किसी बोगी के 8-ओवर 65 का स्कोर करके टूर्नामेंट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। 18 वर्षीय खिलाड़ी 19-ओवर पर पहुंच गई हैं और फाइनल राउंड से पहले इंग्लैंड की चार्ली हल पर तीन-शॉट की बढ़त बना ली है।

तीन बार की एलईटी विजेता हुआंग टूर्नामेंट की शुरुआत से ही आगे रही हैं। मई में अपना तीसरा खिताब जीतने वालीं हुआंग ने तीसरे राउंड की शुरुआत पहले होल पर बर्डी के साथ की और चौथे होल पर एक और बर्डी लगाई, इसके बाद आठवें और नौवें होल पर लगातार बर्डी लगाईं। उन्होंने 14वें और 15वें होल पर भी यही कारनामा दोहराया और लगातार तीसरे दिन 18वें होल पर ईगल के साथ शानदार अंदाज में अपना राउंड खत्म किया।

लंदन में जीत के साथ हुआंग चार एलईटी खिताब जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगी। चार्ली हल ने 6-अंडर 67 के स्कोर के साथ 16-अंडर पर अकेले दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया है। दूसरे दिन शानदार 11-अंडर के प्रदर्शन के बाद, एलईटी की पांच बार की विजेता ने अपने तीसरे राउंड में नौ बर्डी और तीन बोगी लगाईं।

खिताबी दौड़ अब आखिरी राउंड के मुकाबले की ओर बढ़ रही है, ऐसे में भारतीय तिकड़ी अपने अभियान को मजबूती से खत्म करने की कोशिश करेगी। दीक्षा और अदिति टॉप-20 में बनी हुई हैं, जबकि प्रणवी तीसरे राउंड में मिली हार से उबरने की कोशिश करेंगी।

--आईएएनएस

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