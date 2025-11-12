गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने राधा यादव से की मुलाकात, उज्जवल भविष्य की कामना की

गांधीनगर, 11 नवंबर (आईएएनएस)। महिला विश्व कप 2025 जीतने वाली विश्व चैंपियन भारतीय टीम की सदस्य राधा यादव से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुलाकात की और उन्हें उनकी भारतीय टीम की ऐतिहासिक सफलता के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने राधा यादव के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर महिला एवं बाल कल्याण मंत्री डॉ. मनीषा वकील भी उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राधा यादव से मुलाकात की तस्वीरें अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, "भारत की बेटियों ने महिला क्रिकेट विश्व कप जीतकर देश को गौरवान्वित किया है।

विजेता टीम की प्रमुख सदस्य, वडोदरा की राधा यादव के साथ गांधीनगर में एक ऊर्जावान बातचीत हुई। उन्हें और भारतीय टीम को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी और उनके उज्ज्वल और सफल भविष्य की कामना की।"

राधा यादव गुजरात के वडोदरा से संबंध रखती हैं। वह भारतीय टीम में एक ऑलराउंडर के रूप में खेलती हैं। राधा यादव ने सेमीफाइनल और फाइनल सहित विश्व कप में कुल 3 मैच खेले और 4 विकेट लिए।

विश्व चैंपियन बनने के बाद भारतीय टीम के तीन खिलाड़ियों स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव को महाराष्ट्र सरकार ने 2.25 करोड़ रुपये के साथ ही महाराष्ट्र गौरव का सम्मान दिया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने आधिकारिक आवास पर तीनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया था।

इस अवसर पर राधा यादव ने कहा था, "पहली बार इस तरह से सम्मान मिला है और यह उनके करियर का यादगार पल है।"

25 साल की राधा यादव ने 2018 में टी20 और 2021 में वनडे में डेब्यू किया था। 14 वनडे मैचों में 13 विकेट लेने के साथ ही 105 रन उनके नाम दर्ज हैं। वहीं 89 टी20 मैचों में 103 विकेट उन्होंने लिए हैं। उन्हें बल्लेबाजी का बेहद कम मौका मिलता है। 26 पारियों में 9 बार नाबाद रहते हुए उनके बल्ले से 93 रन आए हैं।

