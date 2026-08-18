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जियानी इन्फेंटिनो की आलोचना भारी पड़ी, फीफा से हटाए गए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर केविन

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(Updated )
जियानी

नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। फीफा ने अपने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर केविन लैमौर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो द्वारा वर्ल्ड कप में निवेशकों को हिस्सेदारी बेचने की योजना की आलोचना करने की वजह से फीफा ने केविन लैमौर को बर्खास्त कर दिया है। वर्ल्ड बॉडी के स्टाफ को इसकी जानकारी सेक्रेटरी जनरल, मैटियास ग्राफस्टॉर्म के एक ईमेल से दी गई।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, फीफा और केविन लैमौर के बीच चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर अनुबंध 17 अगस्त 2026 को खत्म हो गया है। फीफा केविन को उनकी दो साल की सर्विस के लिए धन्यवाद देता है और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है।"

रिपोर्ट में स्टाफ को भेजे गए पत्र का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह फैसला 'ध्यान से सोचने' के बाद लिया गया था।

पत्र में लिखा गया है, "मैं आपको फीफा प्रशासन में हुए बदलाव के बारे में एक जरूरी अपडेट देना चाहता हूं। हाल ही में हुई बातचीत के बाद, फीफा और हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, केविन लैमौर, अलग होने के लिए राजी हो गए हैं। यह फैसला बहुत सोच-समझकर और केविन के लिए निजी और पेशेवर तौर पर सम्मान के साथ लिया गया है। मुझे लगा कि यह जरूरी है कि मैं आपको निजी जानकारी दूं। मैं केविन को उनके योगदान और फीफा की तरफ से रोजाना उनके काम और प्रतिबद्धता के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं केविन को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।"

लैमोर ने इन्फेंटिनो के वर्ल्ड कप के स्टेक बेचने की योजना को एक व्यक्ति का प्रोजेक्ट करार दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारा मिशन—सैकड़ों जोशीले, समर्पित और बेहतरीन फीफा कर्मचारियों का मिशन—फुटबॉल की सेवा करना है। एक अध्यक्ष को लोगों को एक साथ लाना चाहिए, उन्हें एकजुट करना चाहिए और उन्हें प्रेरित करना चाहिए। आज, हम इसका उल्टा अनुभव कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "अगर इसका मतलब है कि मेरी नौकरी चली जाए, तो ऐसा ही हो। मैं उस फैसले को समझूंगा और उसका सम्मान करूंगा। कम से कम आज रात मैं चैन की नींद सो पाऊंगा।"

--आईएएनएस

पीएके