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खेल

सिनसिनाटी ओपन: अलेक्जेंडर ज्वेरेव और राफेल जोडर ने अंतिम 16 में बनाई

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(Updated )
सिनसिनाटी

सिनसिनाटी, 18 अगस्त (आईएएनएस)। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सिनसिनाटी ओपन के चौथे राउंड में जगह बना ली है। ज्वेरेव ने टेरेंस अतमाने को 7-6 (4), 7-6 (8) से हराकर चौथे राउंड में जगह बनाई।

जर्मन खिलाड़ी ज्वेरेव ने दूसरे सेट के टाई-ब्रेक में 6/4 पर दो मैच पॉइंट बनाए। अतमाने ने पहला ऐस आउट वाइड से मिटा दिया, और ज्वेरेव ने दूसरे पर डबल फॉल्ट करके टाई-ब्रेक को 6/6 पर बराबर कर दिया। 29 साल के ज्वेरेव ने खुद को संभाला, अगले दो पॉइंट लेकर दो घंटे और नौ मिनट में सीधे सेटों में जीत पक्की कर ली।

इस बीच, 19 साल के राफेल जोडार ने एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट में एलेजांद्रो टैबिलो को 6-2, 6-1 से हराकर चौथे राउंड में जगह बनाई, और अपने शानदार 2026 सीजन को जारी रखा। जोडार इस दशक में सिनसिनाटी में राउंड ऑफ 16 तक पहुंचने वाले कार्लोस अल्काराज और बेन शेल्टन के साथ शामिल हो गए।

स्पेन के जोडर का अगला मुकाबला वर्ल्ड नंबर 10 फ्लेवियो कोबोली से होगा। कोबोली ने अलेक्जेंडर ब्लॉक्स को 7-5, 4-6, 7-5 से हराया था। इटैलियन कोबोली ने फाइनल सेट में 3-5 से पिछड़ने के बाद लगातार चार गेम जीते और अपने करियर में चौथी बार मास्टर्स 1000 इवेंट के चौथे राउंड में पहुंचे। जोडर को हाल ही में कैनेडियन ओपन में सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था।

दूसरे मुकाबले में, आर्थर फिल्स ने जिरी लेहेका की एक बड़ी चुनौती का सामना करते हुए नौवें सीड खिलाड़ी को 6-1, 6-7(7), 6-3 से हराया। दूसरे सेट के टाई-ब्रेक में फिल्स के पास 7/6 का मैच पॉइंट था, लेकिन लेहेका ने उसे रोककर तीसरा सेट जीत लिया। फ्रांसीसी खिलाड़ी ने दो घंटे और एक मिनट में जीत पक्की कर ली।

फिल्स का अगला मुकाबला पांचवीं सीड एलेक्स डी मिनौर से होगा। डी मिनौर ने आर्थर फेरी को 7-5, 7-6(3) से हराया था।

--आईएएनएस

पीएके