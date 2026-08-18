भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने पहुंचे क्रिकेटर तिलक वर्मा

तिरुमाला, 18 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने मंगलवार की सुबह आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की।

तिलक ने तिरुमाला मंदिर में सुप्रभात सेवा में हिस्सा लिया और पूरे विधि-विधान के साथ भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की। तिलक इस दौरान पूरी तरह पारंपरिक परिधान में थे।

भारतीय क्रिकेटर ने मंदिर में उपस्थित अन्य श्रद्धालुओं का अभिवादन किया और भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के बाद फैंस के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं।

तिलक वर्मा फिलहाल क्रिकेट से दूर अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। भारतीय टी20 टीम के उप-कप्तान तिलक वर्मा में हाल में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज का हिस्सा थे।

बाएं हाथ के इस विस्फोटक बल्लेबाज को भारतीय मध्यक्रम का भविष्य माना जाता है। स्थिति के अनुकूल अपनी बल्लेबाजी क्षमता के कारण वह टीम के लिए बेहद अहम होते जा रहे हैं।

23 साल के तिलक ने आईपीएल में मुंबई इंडियंस के साथ दमदार प्रदर्शन के बाद 2023 में 3 अगस्त को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना टी20 डेब्यू किया था। 15 सितंबर 2023 को उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था।

अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में एक यादगार पारी खेलते हुए भारत को एशिया कप 2025 का चैंपियन बनाने वाले तिलक को टी20 में अब तक पर्याप्त मौके मिले हैं और उन्होंने अपने प्रदर्शन से इसे भुनाया भी है। तिलक 59 टी20 मैचों की 56 पारियों में 9 अर्धशतक और 2 शतक की मदद से 1,645 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 120 रन है। वर्मा का स्ट्राइक रेट 145.18 है। वहीं, 5 वनडे मैचों की 4 पारियों में 1 अर्धशतक की मदद से उन्होंने 68 रन बनाए हैं। टेस्ट डेब्यू का उन्हें इंतजार है।

अफगानिस्तान, वेस्टइंडीज सीरीज और एशियन गेम्स में तिलक वर्मा के प्रदर्शन पर भारतीय टीम मैनेजमेंट और फैंस की नजर रहने वाली है।

--आईएएनएस

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