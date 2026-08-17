गाले टेस्ट: सुथार-जडेजा ने चटकाए 7 विकेट, श्रीलंका सिर्फ 284 रन पर ढेर, भारत के पास शानदार बढ़त

गाले, 17 अगस्त (आईएएनएस)। टीम इंडिया ने गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में जारी टेस्ट सीरीज के पहले मैच में तीसरे दिन की समाप्ति तक श्रीलंका के खिलाफ मजबूत पकड़ बना ली है। अपनी पहली पारी में 462 रन बनाने के बाद भारत ने श्रीलंकाई टीम को सिर्फ 284 रन पर समेटकर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली। श्रीलंकाई पारी समाप्त होने के बाद खराब मौसम के चलते आगे का खेल नहीं हो सका और दिन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई।

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 47 रन की साझेदारी की। जायसवाल 32 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद देवदत्त पड्डिकल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने केएल राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 162 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया।

इसके बाद पड्डिकल ने ऋषभ पंत के साथ 71 रन जुटाए। इनके अलावा, मानव सुथार और ध्रुव जुरेल के बीच 55 रन की साझेदारी भी हुई। इस पारी में भारत के लिए पड्डिकल ने 230 गेंदों का सामना करते हुए 16 बाउंड्री के साथ सर्वाधिक 167 रन बनाए, जबकि पंत ने 39 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। ध्रुव जुरेल ने 68 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ 51 रन की पारी खेली। मेजबान टीम की तरफ से प्रभात जयसूर्या ने सर्वाधिक 4 विकेट अपने नाम किए, जबकि केशरा नुवानथा ने 3 विकेट और असिथा फर्नांडो ने 2 विकेट चटकाए।

इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 284 रन पर ढेर हो गई। इस टीम को दूसरी गेंद पर निशान फर्नांडो (0) के रूप में शुरुआती झटका लगा। उस समय तक श्रीलंका का खाता भी नहीं खुला था। यहां से विकेटों का पतझड़ लग गया। आलम ये रहा कि महज 90 के स्कोर तक श्रीलंका ने अपने 5 विकेट खो दिए थे।

इसके बाद, सोनल दिनुशा ने निरोशन डिकवेला के साथ छठे विकेट के लिए 146 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 'दोहरे शतक' के पार पहुंचा दिया। निरोशन 115 गेंदों में 7 चौकों के साथ 80 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि सोनल ने 6 बाउंड्री के साथ 100 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

भारतीय खेमे से मानव सुथार ने 21.4 ओवरों में 76 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जबकि रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट निकाले। इनके अलावा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने 1-1 शिकार किया।

--आईएएनएस

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