फॉर्मूला 1: सिल्वरस्टोन में लेक्लेर की जीत, एंटोनेली की बढ़त खत्म हुई

नॉर्थम्प्टनशायर, 5 जुलाई (आईएएनएस)। ब्रिटिश ग्रां प्री में रविवार को चार्ल्स लेक्लेर ने रोमांचक जीत हासिल की। ​​सिल्वरस्टोन में रेस के आखिर में मची अफरा-तफरी के बीच उन्होंने यह जीत दर्ज की। किमी एंटोनेली कार की खराबी के कारण जीत के करीब पहुंचकर भी हार गए, और मैक्स वेरस्टैपेन के क्रैश होने से 'सेफ्टी कार' को मैदान में उतारना पड़ा।

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लेक्लेर ने ग्रिड से तेज शुरुआत की। फेरारी ड्राइवर और साथी लुईस हैमिल्टन, दोनों ने शुरुआती लैप्स में एंटोनेली को पछाड़ दिया। लेक्लेर ने आगे रहते हुए अच्छी लय बना ली थी; उन्होंने अपनी तय पिट स्टॉप के लिए जाने पर ही बढ़त छोड़ी।

इससे कुछ समय के लिए एंटोनेली को बढ़त मिल गई, जिन्होंने पिट स्टॉप लेने से पहले 36वें लैप तक अपना पहला स्टिंट जारी रखा। मर्सिडीज के युवा ड्राइवर लेक्लेर की बराबरी को लेकर उत्सुक थे, लेकिन 41वें लैप में मैकेनिकल खराबी के कारण उनकी रफ्तार थम गई।

एंटोनेली को दो और पिट स्टॉप लेने पड़े और वे रेस में काफी पीछे रह गए। ट्रैक की सीमा पार करने के लिए पांच सेकंड की पेनाल्टी मिलने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं, जिससे पोडियम पर जगह बनाने की उनकी उम्मीद खत्म हो गई।

रेस में एक और रोमांचक मोड़ 48वें लैप पर आया जब वेरस्टैपेन की कार घूमकर बजरी वाले हिस्से (ग्रेवल ट्रैप) में चली गई, जिससे 'सेफ्टी कार' को बुलाना पड़ा। रेस दोबारा शुरू करने के लिए समय नहीं बचा था, इसलिए सभी ड्राइवर 'सेफ्टी कार' के पीछे ही रेस खत्म करने पर मजबूर हुए और लेक्लेर ने आसानी से अपनी नौवीं फॉर्मूला-1 जीत हासिल की।

जॉर्ज रसेल ने रेस के आखिर में आई इस रुकावट का फायदा उठाया; जब कई प्रतिद्वंद्वी पिट स्टॉप के लिए गए, तो वे ट्रैक पर ही बने रहे और मर्सिडीज ड्राइवर दूसरे स्थान पर आ गए। हैमिल्टन ने फेरारी के लिए तीसरा स्थान हासिल किया, हालांकि सात बार के वर्ल्ड चैंपियन को येलो-फ्लैग के नियमों के संभावित उल्लंघन के लिए रेस के बाद जांच का सामना करना पड़ सकता है।

घरेलू पसंदीदा लैंडो नॉरिस मैकलारेन के लिए चौथे स्थान पर रहे, जबकि इसाक हदजर ने रेड बुल के लिए पांचवां स्थान हासिल किया। रेसिंग बुल्स की जोड़ी लियाम लॉसन और अरविड लिंडब्लाड क्रमशः छठे और सातवें स्थान पर रहे। गेब्रियल बोर्टोलेटो ने ऑडी के लिए आठवें स्थान पर रहते हुए महत्वपूर्ण अंक हासिल किए। अल्पाइन के ड्राइवर फ्रेंको कोलोपिंटो और पियरे गैस्ली ने टॉप-10 में जगह बनाई।

ऑस्कर पियास्त्री के लिए यह दोपहर निराशाजनक रही; शुरुआती लैप में ही नुकसान के कारण पिट स्टॉप लेने के बाद उनकी रेस बिगड़ गई और वे 11वें स्थान पर रहे। अच्छी शुरुआत के बावजूद कार्लोस सैन्ज जूनियर विलियम्स के लिए 12वें स्थान पर रहे, जबकि हास के ड्राइवर ओलिवर बेयरमैन और एस्टेबन ओकॉन क्रमशः 13वें और 14वें स्थान पर रहे।

सर्जियो पेरेज कैडिलैक के लिए 15वें स्थान पर रहे। एंटोनेली को टाइम पेनाल्टी के बाद 16वां स्थान मिला। कैडिलैक के वाल्टेरी बोटास, एस्टन मार्टिन के टीम-साथियों फर्नांडो अलोंसो और लांस स्ट्रोल से आगे रहे।

--आईएएनएस

आरएसजी