फीफा विश्व कप: मेक्सिको पहुंचते ही इंग्लैंड का हूटिंग से स्वागत, राउंड ऑफ 16 मुकाबले से पहले बढ़ा दबाव

मेक्सिको सिटी, 4 जुलाई (आईएएनएस)। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 मुकाबले से पहले इंग्लैंड फुटबॉल टीम का मेक्सिको सिटी में गर्मजोशी नहीं, बल्कि विरोध के साथ स्वागत हुआ। सोमवार को मेजबान मेक्सिको के खिलाफ होने वाले हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले जब इंग्लैंड की टीम होटल पहुंची, तो बड़ी संख्या में मौजूद स्थानीय समर्थकों ने हूटिंग और नारों के जरिए खिलाड़ियों पर दबाव बनाने की कोशिश की।

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इंग्लैंड के मुख्य कोच थॉमस ट्यूशेल की टीम पहले से ही टूर्नामेंट के सबसे कठिन मुकाबलों में से एक के लिए तैयारी कर रही है। अब घरेलू समर्थकों के शोर और विरोध ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है। अनुमान है कि मेक्सिको सिटी स्टेडियम में 80 हजार से अधिक दर्शक मेजबान टीम का समर्थन करेंगे, जिससे माहौल पूरी तरह मेक्सिको के पक्ष में रहने वाला है।

इंग्लैंड ने अपनी रणनीति को गोपनीय रखने के लिए कैनसस सिटी स्थित ट्रेनिंग बेस से मेक्सिको सिटी की यात्रा आखिरी समय में करने का फैसला किया था। हालांकि, इस योजना के बावजूद टीम बस के होटल पहुंचते ही मेक्सिको के प्रशंसकों ने जोरदार हूटिंग कर खिलाड़ियों का स्वागत किया।

मुकाबले को देखते हुए फुटबॉल एसोसिएशन ने सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी है। टीम होटल के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है ताकि खिलाड़ी बिना किसी व्यवधान के अपनी तैयारियां पूरी कर सकें। सुरक्षा बढ़ाने का एक कारण इक्वाडोर की वह शिकायत भी रही, जिसमें राउंड ऑफ 32 मुकाबले से पहले उनके खिलाड़ियों ने होटल के बाहर तेज शोर-शराबे से परेशान किए जाने का आरोप लगाया था।

इंग्लैंड के सामने सिर्फ मेक्सिको की मजबूत टीम ही नहीं, बल्कि मेक्सिको सिटी की ऊंचाई भी बड़ी चुनौती होगी। यह स्टेडियम समुद्र तल से लगभग 2,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां खिलाड़ियों की फिटनेस और सहनशक्ति की कड़ी परीक्षा होगी।

सोमवार को होने वाले इस मुकाबले की विजेता टीम क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी। दोनों देशों के बीच अब तक नौ अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें इंग्लैंड ने छह, मेक्सिको ने दो मैच जीते हैं, जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा। घरेलू परिस्थितियों और समर्थकों के जोश को देखते हुए इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

पीएके