फीफा विश्व कप: अल्जीरिया की हार के साथ ही कप्तान रियाद महरेज ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से लिया संन्यास

वैंकूवर, 3 जुलाई (आईएएनएस)। अल्जीरिया के कप्तान रियाद महरेज ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। महरेज ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ राउंड ऑफ 32 में अल्जीरिया की हार के बाद संन्यास का फैसला लिया।

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अल्जीरिया की हार के बाद महरेज ने कहा, "हमारा लक्ष्य आगे बढ़ना था। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा गेम था जो हमारी पहुंच में था। हमने गलतियों पर दो गोल खाए। हमें गलतियों की भारी कीमत चुकानी पड़ी। यह राष्ट्रीय टीम के साथ मेरा आखिरी मैच था।"

फ्रांस में जन्मे, महरेज ने 2013 में अल्जीरिया की तरफ से खेलने का फैसला किया और उसी साल अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया। उन्होंने 2014 फीफा विश्व कप में हिस्सा लिया और अल्जीरिया को राउंड ऑफ 16 तक पहुंचने में मदद की, जिससे उनके इंटरनेशनल सफर की शानदार शुरुआत हुई।

उनके इंटरनेशनल करियर के सबसे खास पलों में से एक अल्जीरिया को 2019 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का खिताब दिलाना था। सेमीफाइनल में नाइजीरिया के खिलाफ उनका शानदार स्टॉपेज-टाइम फ्री-किक टूर्नामेंट के सबसे खास पलों में से एक है, इससे पहले अल्जीरिया ने सेनेगल को हराकर लगभग तीन दशकों में अपनी पहली कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पक्की की थी।

फीफा विश्व कप 2026 महरेज का सबसे कामयाब कैंपेन साबित हुआ। उन्होंने चार मैचों में तीन गोल में योगदान दिया, ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो गोल किए और जॉर्डन के खिलाफ एक असिस्ट किया, जिससे एक वर्ल्ड कप एडिशन में किसी अल्जीरियाई खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा गोल करने का नया बेंचमार्क बन गया। महरेज वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच शुरू करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज अफ्रीकी फुटबॉलर भी बने।

35 साल के महरेज ने अपने 12 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में अल्जीरिया के लिए 120 मैच खेले, जिसमें 40 गोल किए। वह देश के सबसे प्रभावशाली फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं। वह अल्जीरिया के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने और सबसे ज्यादा गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी के तौर पर संन्यास ले रहे हैं।

--आईएएनएस

पीएके