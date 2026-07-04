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फीफा विश्व कप 2026: एकता और लड़ने का जज्बा मेक्सिको की सफलता का कारण, स्ट्राइकर राउल जिमेनेज का बयान

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 04, 2026, 12:55 PM
फीफा विश्व कप 2026: एकता और लड़ने का जज्बा मेक्सिको की सफलता का कारण, स्ट्राइकर राउल जिमेनेज का बयान

नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में सोमवार को मेक्सिको का मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ होना है। इस मैच के लिए मेक्सिको पूरी तरह तैयार है। मेक्सिको का अब तक का प्रदर्शन शानदार रहा है। टीम के स्ट्राइकर राउल जिमेनेज का मानना ​​है कि विश्व कप में उनकी टीम के जोरदार प्रदर्शन की वजह एकता और लड़ने का जज्बा है।

जिमेनेज ने फीफा से बातचीत के दौरान कहा, "हम पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रीत एकजुट हैं। एकजुटता और एक पारिवारिक भावना हमें बड़ी चीजों के लिए प्रेरित रही है। हमें मेक्सिको में अभी एक और मैच खेलना है। हम पूरी तरह से जानते हैं कि क्या दांव पर लगा है।"

उन्होंने कहा, "हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। हमारी टीम सच में बहुत मजबूत है। जेवियर एगुइरे के चार्ज संभालने के बाद से हम सब एक साथ हैं। आसमान ही हमारे लिए सीमा है।"

इंग्लैंड के मैच में एक दिलचस्प पर्सनल सबप्लॉट भी है। जिमेनेज ने प्रीमियर लीग में इंग्लैंड के गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड का छह बार सामना किया है और हर बार गोल किया है, जिसमें एवर्टन के गोलकीपर ने मैक्सिकन स्ट्राइकर को छह गोल खाने दिए हैं—जिमेनेज के करियर में किसी भी दूसरे खिलाड़ी के खिलाफ सबसे ज्यादा।

35 साल के इस खिलाड़ी के लिए विश्व कप निजी तौर पर काफी अहम रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टूर्नामेंट का उनका पहला गोल उनके करियर का पहला विश्व कप गोल था। पिछले तीन संस्करणों में वे गोल नहीं कर पाए थे। यह गोल उन्होंने अपने पिता को समर्पित किया था, जिनका मार्च में निधन हो गया था।

जिमेनेज ने कहा, "अगर मेरे पिता यहां होते तो स्टेडियम में सबसे खुश इंसान होते। यह गोल उनके लिए था।"

इंग्लैंड और मैक्सिको ने अब तक 9 आधिकारिक मैचों में एक-दूसरे का सामना किया है। इंग्लैंड ने 6, जबकि मेक्सिको ने 2 मैच जीते हैं। 1 मैच ड्रा रहा है।

--आईएएनएस

पीएके