फीफा वर्ल्ड कप: स्पेन दमदार खेल के साथ फाइनल में पहुंचा, सेमीफाइनल में फ्रांस को दी 2-0 से मात

नई दिल्ली, 15 जुलाई (आईएएनएस)। स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रांस को 2-0 से हराया। इस हार के बाद अब फ्रांस की टीम तीसरे स्थान पर रहने के लिए मुकाबला करेगी। फ्रांस का सामना दूसरा सेमीफाइनल हारने वाली टीम से होगा।
स्पेन ने विश्व कप के इतिहास में यह दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले, टीम ने साल 2010 में फाइनल का टिकट हासिल किया था और खिताब को अपने नाम करने में सफल रही थी। मैच की शुरुआत में फ्रांस ने आक्रामक खेल दिखाया और किलियन एम्बाप्पे ने स्पेन के डिफेंस पर दबाव बनाने का प्रयास किया। हालांकि, मुकाबले में पहली सफलता स्पेन के हाथ लगी।
19 वर्षीय खिलाड़ी लामिन यमाल को रोकने के प्रयास में फ्रांस के डिफेंडर लुकास डिग्ने फाउल कर बैठे, जिसके चलते स्पेन को पेनल्टी मिल गई। मैच के 22वें मिनट में मिकेल ओयरजाबल ने बिना कोई गलती किए पेनल्टी को गोल में तब्दील करते हुए स्पेन को मुकाबले में 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद फ्रांस ने पहले हाफ में बराबरी करने की काफी कोशिश की, लेकिन टीम स्पेन के डिफेंस को नहीं भेद सकी।
दूसरे हाफ में स्पेन का पूरी तरह से दबदबा देखने को मिला। मैच के 58वें मिनट में स्पेन के खिलाड़ी पेड्रो पोरो ने शानदार गोल करते हुए स्पेन की बढ़त को 2-0 कर दिया। 0-2 से पिछड़ने का दबाव साफतौर पर फ्रांस के खेल में नजर आया। टीम के कोच ने डेजिरे डुए और रयान चेर्की को मैदान पर उतारकर मैच की स्थिति को बदलने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।
एम्बाप्पे ने कई बार स्पेन के डिफेंस को भेदने की कोशिश की, लेकिन हर बार विपक्षी टीम के गोलकीपर उनाई सिमोन उनके आगे चट्टान की तरह खड़े नजर आए। फ्रांस की टीम निर्धारित 90 मिनट में कोई गोल नहीं कर सके और स्पेन ने मुकाबले को 2-0 से अपने नाम करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। खिताबी मुकाबले में अब स्पेन का सामना अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा।