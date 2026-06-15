फीफा वर्ल्ड कप: परमिट की दिक्कत के कारण फ्लाइट में देरी के बाद मियामी पहुंची उरुग्वे की टीम

नई दिल्ली, 15 जून (आईएएनएस)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपना पहला मैच खेलने से पहले उरुग्वे की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को यात्रा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा। परमिट से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों के कारण टीम की कैनकन (मेक्सिको) से मियामी जाने वाली फ्लाइट में कई घंटों की देरी हुई। हालांकि, तमाम मुश्किलों के बाद टीम आखिरकार सोमवार को साउथ फ्लोरिडा पहुंच गई।

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उरुग्वे को ग्रुप एच के अपने पहले मुकाबले में मंगलवार को सऊदी अरब का सामना करना है। यह मैच हार्ड रॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम ने रविवार सुबह कैनकन में अपना अभ्यास सत्र पूरा किया था और उसी दिन अमेरिका के लिए रवाना होना था, लेकिन यात्रा योजना गड़बड़ा गई।

जानकारी के अनुसार, उरुग्वे की टीम दोपहर करीब 2 बजे फोर्ट लॉडरडेल के लिए उड़ान भरने वाली थी, जहां पहुंचकर खिलाड़ियों को होटल में ठहरना था। हालांकि, विमान के अमेरिका में प्रवेश से जुड़े जरूरी दस्तावेजों और परमिट में समस्या सामने आने के कारण फ्लाइट तय समय पर उड़ान नहीं भर सकी। बाद में एयरलाइन ने स्वीकार किया कि परमिट प्रक्रिया में गलती हुई थी और इसके लिए माफी भी मांगी। इस वजह से टीम का पूरा कार्यक्रम प्रभावित हुआ और खिलाड़ियों को एयरपोर्ट पर अतिरिक्त इंतजार करना पड़ा।

फीफा ने एक बयान में कहा, "फीफा पूरी देरी के दौरान उरुग्वे की नेशनल टीम के साथ लगातार संपर्क में रहा और एयरपोर्ट और परिचालन भागीदारों के साथ मिलकर प्रोसेस को तेज करने और टीम के यात्रा की व्यवस्था में कम से कम रुकावट डालने में मदद की।" उरुग्वे की मीडिया के मुताबिक, जिस फ्लाइट में उरुग्वे की टीम कैनकन से चढ़ने वाली थी, उसे अमेरिका में एंट्री की इजाजत नहीं थी। टेलीमुंडो की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि फीफा, जो टीमों की चार्टर फ्लाइट्स की व्यवस्था करने वाली संस्था है, प्रशासनिक समस्याओं के कारण कैनकन एयरपोर्ट पर देरी की स्थिति पैदा हुई।

इस वजह से टीम का पूरा शेड्यूल दो से तीन घंटे आगे बढ़ा दिया गया, जिसके बाद अंततः उन्होंने एरोमेक्सिको की फ्लाइट से उड़ान भरी। उरुग्वे अपनी 15वीं फीफा वर्ल्ड कप भागीदारी के लिए तैयार है। 2010 में साउथ अफ्रीका में चौथे स्थान पर रहते हुए शानदार प्रदर्शन के बाद यह उनका लगातार पांचवां वर्ल्ड कप है। उतार-चढ़ाव भरे क्वालिफिकेशन अभियान के बावजूद उरुग्वे ने कठिन दक्षिण अमेरिकी क्वालिफायर्स में सीधे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए जगह पक्की की।

--आईएएनएस

एसएम/एएस