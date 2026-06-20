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एशियन डबल्स स्क्वैश: फाइनल में पहुंचे अभय और वेलावन, पाकिस्तान से होगा मुकाबला

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 20, 2026, 04:10 PM
एशियन डबल्स स्क्वैश: फाइनल में पहुंचे अभय और वेलावन, पाकिस्तान से होगा मुकाबला

सारावाक (मलेशिया), 20 जून (आईएएनएस)। तीसरी एशियन डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत का टाइटल बचाने का अभियान मजबूती से आगे बढ़ रहा है। टॉप सीड अभय सिंह और वेलावन सेंथिलकुमार ने फाइनल में जगह बना ली है। रविवार को मेंस डबल्स में डिफेंडिंग चैंपियंस का सामना पाकिस्तान की दूसरी सीड जोड़ी नासिर इकबाल और नूर जमान से होगा।

शनिवार को अभय और वेलावन ने दिन की शुरुआत जापान के नाओकी हयाशी और रेन माकिनो को एक कड़े क्वार्टर-फाइनल मुकाबले में 11-3, 10-12, 11-5 से हराकर की। इसके बाद उन्होंने सेमीफाइनल में मलेशिया के संजय जीवा और डंकन ली को 11-7, 11-9 से मात दी।

भारतीय जोड़ी ने फाइनल तक अपना एक भी मैच नहीं गंवाया है। भारतीय जोड़ी ने पूल-ए में टॉप स्थान हासिल किया। उन्होंने साउथ कोरिया के ओह सियोजिन और मिनवू ली को हराया और फिर हांगकांग के शिंग फंग लैम और यैट लॉन्ग चुंग के खिलाफ सीधे गेम में शानदार जीत दर्ज की थी।

हालांकि, भारतीय महिला और मिक्स्ड डबल्स इवेंट में निराशा हाथ लगी, क्योंकि दोनों में पदक की उम्मीदें सेमीफाइनल में ही खत्म हो गईं।

दूसरी सीड जोशना चिनप्पा और राधिका सीलन को मलेशिया की टॉप सीड आइना अमानी और यी जिन यिंग के हाथों 9-11, 7-11 से हारकर ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। टूर्नामेंट में इससे पहले, भारतीय जोड़ी ने पूल-बी में दबदबा बनाते हुए अपने सभी चार लीग मैच जीते थे। इसमें सिंगापुर की वाई लिन औ योंग और नैशा सिंह के खिलाफ सीधे गेम में मिली जीत भी शामिल थी, जिससे वे स्टैंडिंग में टॉप पर रहीं।

मिक्स्ड डबल्स में भी जोशना का अभियान सेमीफाइनल में ही खत्म हो गया। जोशना ने वेलावन सेंथिलकुमार के साथ जोड़ी बनाकर मलेशिया की आइना अमानी और मोहम्मद कमाल को कड़ी टक्कर दी, लेकिन सेमीफाइनल में 8-11, 11-8, 8-11 से हार का सामना करना पड़ा। इस नतीजे से भारतीय जोड़ी को ब्रॉन्ज मेडल मिला, जो पिछले साल इस इवेंट में उनके पोडियम फिनिश में एक और उपलब्धि है। ये दोनों खिलाड़ी पूल-बी में अजेय रहते हुए शानदार फॉर्म के साथ नॉकआउट राउंड में पहुंचे थे। उन्होंने सिंगापुर और साउथ कोरिया की दो जोड़ियों को हराकर ग्रुप में टॉप किया था।

भारत की मेंस डबल्स की दूसरी जोड़ी राहुल बैथा और सूरज चंद पूल-बी में अपनी दूसरी हार के बाद आगे नहीं बढ़ सके। उन्हें पाकिस्तान के नासिर इकबाल और नूर जमान से हार का सामना करना पड़ा। अब यही जोड़ी अभय-वेलवन के सामने उनके टाइटल को बचाने की राह में चुनौती बनेगी।

--आईएएनएस

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