एशियन अंडर-19 और अंडर-23 बॉक्सिंग: महिलाओं के वर्ग में भारत ने 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते

जकार्ता, 15 जुलाई (आईएएनएस)। भारत ने एशियन अंडर-19 और अंडर-23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप के महिला वर्ग में शानदार प्रदर्शन किया है। बुधवार को इंडोनेशिया के जकार्ता में खेले गए फाइनल में भारत ने अंडर-19 और अंडर-23 कैटेगरी में कुल 5 गोल्ड, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए।

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अंडर-19 महिला कैटेगरी में भारत ने दो गोल्ड और छह सिल्वर मेडल जीते, जो युवाओं के दमखम को दिखाता है।

51 किलोग्राम वर्ग में चंद्रिका पुजारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उज्बेकिस्तान की नाजोकत मार्डोनोवा को 5:0 से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता। वहीं, प्राची ने भी इंडोनेशिया की दिरा आर्टिका को मात देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अंडर-19 कैटेगरी में भारत के अन्य फाइनलिस्ट ने भी कड़ी टक्कर दी, लेकिन उन्हें सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा।

अंडर-23 महिला कैटेगरी में भी भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। उसने 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते।

54 किलोग्राम वर्ग में निशा ने जापान की कोइन कोकुफु को 5:0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। इस कैटेगरी में भारत के अन्य गोल्ड मेडलिस्ट ने भी अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए पोडियम पर टॉप स्थान हासिल किया।

वहीं, निकिता चंद (60 किलोग्राम), काजल (65 किलोग्राम) और मुस्कान (75 किलोग्राम) ने अपने-अपने फाइनल में कड़ी टक्कर दी, लेकिन उज्बेकिस्तान की मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के सामने उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। ब्रॉन्ज मेडल सेमीफाइनल में पहुंचने के कारण मिले, जो अलग-अलग भार वर्ग में भारत के लगातार अच्छे प्रदर्शन को उजागर करते हैं।

इन नतीजों के साथ भारत ने एक बार फिर युवा स्तर पर, खासकर महिला वर्ग में, अपने दबदबे का परिचय दिया। महिला वर्ग में भारत का यह प्रदर्शन एशियाई आयु वर्ग मुक्केबाजी में उसकी लगातार बढ़ती बादशाहत को दर्शाता है। अंडर-19 और अंडर-23 दोनों वर्गों में भारतीय मुक्केबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यह साबित किया कि देश के पास भविष्य के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की मजबूत फौज तैयार है।

--आईएएनएस

आरएसजी