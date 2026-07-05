एफ2 में कुश मैनी ने पोडियम हासिल किया, बड़े भाई अर्जुन डीटीएम में टॉप-3

नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)। यूरोपीय मोटरस्पोर्ट में भारत के 'मैनी बंधुओं' के लिए यह सप्ताहांत यादगार रहा। कुश मैनी ने एफआईए फॉर्मूला 2 फीचर रेस में शानदार प्रदर्शन करते हुए पोडियम फिनिश हासिल की, जबकि उनके बड़े भाई अर्जुन मैनी ने जर्मनी के नोरिसरिंग पर आयोजित 2026 डीटीएम सीजन में 2026 सीजन का अपना पहला पोडियम फिनिश दर्ज किया।
एआरटी ग्रांड प्रिक्स के लिए गाड़ी चलाते हुए, कुश ने फॉर्मूला 2 फीचर रेस के लिए तीसरा स्थान हासिल किया। रिवर्स-ग्रिड फॉर्मेट के कारण शनिवार की स्प्रिंट रेस में उन्हें ग्रिड पर आठवां स्थान मिला। स्प्रिंट रेस में उन्होंने शानदार ड्राइविंग की और चार स्थान ऊपर चढ़कर चौथे स्थान पर रेस पूरी की।
25 वर्षीय कुश ने रविवार की फीचर रेस में भी अपनी लय बनाए रखी। तीसरे स्थान से शुरुआत करते हुए, कुश ने शानदार शुरुआत की और शुरुआती मोड़ से पहले ही बढ़त बना ली। उन्होंने अपनी तेज रफ्तार और टायर मैनेजमेंट के दम पर काफी समय तक रेस पर नियंत्रण बनाए रखा।
अनिवार्य पिट स्टॉप के बाद, भारतीय ड्राइवर का मुकाबला फॉर्मूला 2 चैंपियनशिप में सबसे आगे चल रहे ड्राइवर से हुआ। अंत में, उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया और 2026 सीजन का अपना दूसरा पोडियम अपने नाम किया। इस नतीजे के साथ कुश फॉर्मूला 2 ड्राइवर्स चैंपियनशिप स्टैंडिंग में छठे स्थान पर पहुंच गए। अब वे सीजन के दूसरे हिस्से में टॉप-5 से केवल छह अंक पीछे हैं।
वहीं, उनके बड़े भाई अर्जुन मैनी ने भी डीटीएम चैंपियनशिप में नोरिसरिंग सर्किट पर सफल वीकेंड बिताया। फोर्ड मस्टैंग जीटी3 में रेसिंग करते हुए, अर्जुन ने दोनों रेसों के लिए तीसरा स्थान हासिल किया। शनिवार को रेस 1 में तीसरा स्थान हासिल करके उन्होंने अपनी मजबूत शुरुआती स्थिति को सीजन के अपने पहले पोडियम में बदल दिया।
इसके बाद भारतीय ड्राइवर ने रविवार को बारिश से प्रभावित रेस 2 में चौथा स्थान हासिल किया। इस रेस में रेड फ्लैग के कारण रुकावट भी आई थी। शनिवार को पोडियम हासिल करने के कारण उन पर 5 किलोग्राम का अतिरिक्त 'सक्सेस बैलास्ट' (वजन) था, फिर भी अर्जुन ने पूरी रेस में अच्छी रफ्तार बनाए रखी, लेकिन मामूली अंतर से एक और पोडियम हासिल करने से चूक गए।