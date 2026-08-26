डीपीएल 2026: सिमरजीत ने बताया, कैसे धोनी से मिली सीख आती है दबाव में काम

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए 10 ओवर के मैच में प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी पुरानी दिल्ली 6 को 10 रन से हराकर अपने दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2026 सीजन का समापन किया।

मैच के बाद ईस्ट दिल्ली राइडर्स के कप्तान सिमरजीत सिंह ने अपनी टीम के प्रयासों पर गर्व जताया और टूर्नामेंट का सकारात्मक अंत करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि एमएस धोनी की सलाह उन्हें दबाव वाले पलों में शांत रहने में मदद करती है।

सिमरजीत ने मैच के बाद कहा, "जीत हमेशा जीत होती है, और इसका एहसास हमेशा शानदार होता है। भले ही हम प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाए, लेकिन टूर्नामेंट का समापन जीत के साथ करना हमारे लिए बहुत खास है। इससे टीम का मनोबल ऊंचा रहता है। पूरे टूर्नामेंट में हमने जो कड़ी मेहनत की, वह आज मैदान पर दिखी। मुझे बहुत गर्व है कि हमारे युवा खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी ली और दबाव में बेहतरीन क्रिकेट खेला। हम अपनी कमियों से सीखेंगे, लेकिन सकारात्मक नोट पर सीजन का समापन हमें आगामी घरेलू सीजन और अगले डीपीएल के लिए नया आत्मविश्वास देगा।"

ईस्ट दिल्ली राइडर्स की जीत में गेंद से अहम योगदान करने वाले सिमरजीत ने बताया कि कैसे वह अहम ओवरों के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी की महत्वपूर्ण सीखों को अपनाते हैं। उन्होंने कहा, "मैं हर बार इसका इस्तेमाल करता हूं। यह सब इस बारे में है कि दबाव वाली स्थितियों में कैसे शांत रहा जाए। जैसा कि धोनी कहते हैं, आपको उस पल में रहना होता है जहां आप अभी हैं - न कि अतीत के बारे में सोचना या भविष्य के बारे में बहुत दूर की सोचना। वर्तमान में रहना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है।"

बारिश से प्रभावित 10 ओवर के मैच में ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 118 रन लगाए। टीम की ओर से सूर्यांश रैना ने 19 गेंदों में 42 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जबकि सुजल सिंह ने 6 गेंदों में 14 रन बनाए। पुरानी दिल्ली 6 की ओर से दिग्वेश राठी सबसे अच्छे गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर दो विकेट चटकाए।

119 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पुरानी दिल्ली 6 की शुरुआत अच्छी रही और टीम ने 2 ओवर में 30 रन बनाए, लेकिन फिर सिमरजीत ने समर्थ सेठ का विकेट लेकर टीम को पहला झटका दिया। आर्यन गौर और कप्तान अनुज रावत (9 गेंद में 15 रन) की कोशिशों के बावजूद, सिमरजीत की शानदार गेंदबाजी ने पुरानी दिल्ली 6 को 10 ओवर में 108/6 पर रोक दिया, जिससे राइडर्स ने 10 रन से जीत हासिल की। हार के बावजूद पुरानी दिल्ली 6 प्वाइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर रही और उन्होंने प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जहां एलिमिनेटर मुकाबले में टीम का सामना आउटर दिल्ली वॉरियर्स से होगा।

--आईएएनएस

एसएम/एएस