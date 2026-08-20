डूरंड कप: 'पेनाल्टी शूटआउट' तक पहुंचा रोमांचक मुकाबला, नॉर्थईस्ट यूनाइटेड को हराकर फाइनल में मोहन बागान

शिलांग, 20 अगस्त (आईएएनएस)। मोहन बागान सुपर जाइंट ने 135वें इंडियनऑयल डूरंड कप के फाइनल में जगह बना ली है। टीम को खिताबी मैच तक पहुंचाने में विशाल कैथ का अहम योगदान रहा, जिन्होंने शूटआउट में दो अहम बचाव किए। गुरुवार को शिलांग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में तय समय तक स्कोर 0-0 था, जिसके बाद पेनाल्टी शूटआउट में 'मैरिनर्स' (मोहन बागान) ने नॉर्थईस्ट यूनाइटेड को 4-3 से मात दी।

खिताबी मैच रविवार को खेला जाएगा, जिसमें मोहन बागान सुपर जाइंट कोलकाता डर्बी फाइनल में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी ईस्ट बंगाल एफसी का सामना करेगी।

गुरुवार को खेले गए सेमीफाइनल-2 में गीले मैदान के कारण लगातार पासिंग मूव्स बनाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में शुरुआती 20 मिनटों में दोनों टीमें मिडफील्ड पर नियंत्रण बनाने में संघर्ष करती नजर आईं। नतीजतन, दोनों टीमों ने अक्सर डिफेंसिव लाइन के ऊपर से 'लॉन्ग बॉल' खेलकर अटैक के मौके बनाने शुरू किए।

पहला 'शॉट ऑन टारगेट' पहले हाफ के बीच में आया, लेकिन नॉर्थईस्ट यूनाइटेड के गोलकीपर गुरमीत सिंह ने शानदार बचाव किया। कुछ ही देर बाद, कियान नसीरी ने बॉक्स के अंदर अपने साथियों को पास देने के बजाय मुश्किल एंगल से शॉट लेने का फैसला किया, लेकिन उनका शॉट साइड-नेटिंग से टकराया।

आधे घंटे के खेल के बाद, अलाएद्दीन अजराई ने सेट-पीस से आई ऊंची गेंद को कंट्रोल करने के बाद वॉली मारी, लेकिन गेंद पोस्ट के बहुत करीब से बाहर निकल गई। गीले मैदान की वजह से दोनों टीमों के लिए अपने पसंदीदा तरीके से खेलना मुश्किल हो रहा था, इसलिए अटैक करने के मौकों के लिए सेट-पीस अहम हो गए; इस दौरान दोनों टीमों को तीन-तीन कॉर्नर मिले।

हाफ-टाइम से ठीक पहले सहल अब्दुल समद ने पिच के बीच में बॉल पर कब्जा किया और नॉर्थईस्ट यूनाइटेड के गोलकीपर गुरमीत सिंह के पीछे हटते हुए देखकर दूर से ही शॉट लगाया, लेकिन गुरमीत ने शॉट को रोक लिया, जिसके बाद पहला हाफ बिना किसी गोल के खत्म हुआ।

दूसरे हाफ में भी कोई खास बदलाव नजर नहीं आया। यह पहले हाफ जैसा ही रहा, जिसमें दोनों टीमें साफ-सुथरे मौके बनाने के लिए संघर्ष करती रहीं। नॉर्थईस्ट यूनाइटेड गोल करने के सबसे करीब तब पहुंची जब अब्दुल रबीह के दाएं फ्लैंक से दिए गए सटीक लो क्रॉस पर अलाएद्दीन अजराई बाल-बाल चूक गए।

नॉर्थईस्ट यूनाइटेड बेहतर मौके बनाती रही। मैकार्टन निक्सन गोल के करीब पहुंचे; यह मूव बाईं ओर से शुरू हुआ था, फिर बॉल दाईं ओर भेजी गई और उनके पास क्रॉस की गई। हालांकि, बॉक्स के अंदर से उनका शॉट साइड-नेटिंग से टकराकर बाहर चला गया। आखिरकार, रेगुलर समय खत्म होने तक मैच 0-0 की बराबरी पर रहा, जिसके बाद खेल पेनाल्टी शूटआउट तक पहुंचा।

दोनों टीमों ने अपनी पहली तीन पेनाल्टी को गोल में बदला। इसके बाद नॉर्थईस्ट यूनाइटेड की चौथी किक लेने के लिए रॉबिन यादव आगे आए, लेकिन विशाल कैथ ने शानदार तरीके से उनका शॉट रोक लिया। इसके बाद जेमी मैकलारेन ने गोल दागकर मोहन बागान को आगे कर दिया, और फिर कैथ ने पार्थिब गोगोई का शॉट रोककर एक और बेहतरीन बचाव किया, जिससे मोहन बागान फाइनल में पहुंच गया।

--आईएएनएस

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