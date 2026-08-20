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खेल

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप: राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हारी ध्रुव-तनीषा की जोड़ी, टूर्नामेंट में सफर समाप्त

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बीडब्ल्यूएफ

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो का सफर गुरुवार को राउंड ऑफ 16 में खत्म हो गया। 15वीं वरीयता प्राप्त मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चीन के चेन फांग और गुओ शिनवा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।

पहले राउंड में आसान जीत के साथ प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाली ध्रुव और तनीषा की जोड़ी चीन के खिलाफ अपने प्रदर्शन को दोहराना में नाकाम रही। चेन और गुओ ने मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा और सीधे गेम में 21-11, 21-11 से जीत हासिल की।

यह हार उस दिन के ठीक एक दिन बाद मिली जब इस जोड़ी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार शुरुआत की थी। पहले राउंड में 'बाय' मिलने के बाद, भारतीय जोड़ी का सामना मकाऊ के लियोन्ग इओक चोंग और एनजी वेंग ची से हुआ था और उन्होंने आसान जीत के साथ अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की की थी।

ध्रुव और तनीषा के बाहर होने के साथ ही मिक्स्ड डबल्स में भारत की चुनौती भी समाप्त हो गई है। इस इवेंट में ध्रुव-तनीषा की जोड़ी भारत की आखिरी उम्मीद बनी हुई थी। इससे पहले रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे को कनाडा के जोनाथन बिंग त्सान लाई और क्रिस्टल लाई से करीबी हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 22-20 से जीता था, लेकिन अपनी बढ़त बनाए नहीं रख सके और आखिरकार कड़े मुकाबले में उन्हें 19-21, 17-21 से हार का मुंह देखना पड़ा।

अशित सूर्या और अमृता प्रमुतेश भी तुर्की के एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्तास से कड़ी टक्कर मिलने के बाद बाहर हो गए थे। तुर्की की जोड़ी ने 21-16, 29-30, 24-22 से जीत हासिल की थी। इस मैच में दो गेम ऐसे थे जिनका फैसला सामान्य स्कोर से कहीं ज्यादा अंकों पर हुआ। ध्रुव और तनीषा की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी के राउंड ऑफ 16 में पहुंचने के बाद उनसे काफी उम्मीदें लगाई जा रही थीं, लेकिन वह चेन और गुओ की जोड़ी के आगे टिक नहीं सके।

--आईएएनएस

एसएम/पीएम