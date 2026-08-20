देहरादून टी20 लीग: आकाश मधवाल, लक्ष्य रायचंदानी मसूरी थंडर का हिस्सा बने

देहरादून, 20 अगस्त (आईएएनएस)। देहरादून टी20 लीग के पहले संस्करण के लिए मसूरी थंडर ने अपने प्लेयर प्री-साइनिंग की घोषणा कर दी है। टीम में आईपीएल स्टार आकाश मधवाल और इंडिया अंडर-19 टीम के उपकप्तान लक्ष्य रायचंदानी शामिल हैं। दोनों अपने अनुभव से टीम को मजबूत नेतृत्व देंगे।

पहला एडिशन 2 सितंबर से 9 सितंबर, 2026 तक देहरादून के अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी में खेला जाएगा। छह टीमें टॉप पर रहने के लिए मुकाबला करेंगी। लीग उत्तराखंड के क्रिकेटरों की अगली पीढ़ी को अपनी पहचान बनाने के लिए एक मंच देगी।

प्लेयर प्री-साइनिंग में आईपीएल स्टार्स, इंडिया अंडर-19 टैलेंट, दलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी के श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं, बोर्ड ट्रॉफी प्लेयर्स और उत्तराखंड के उभरते क्रिकेटरों का एक रोमांचक मिश्रण सभी फ्रेंचाइजी में एक साथ आ रहा है।

आईपीएल में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व कर चुके मधवाल, टी20 क्रिकेट के सबसे ऊंचे स्तर का कीमती अनुभव लेकर आए हैं। रायचंदानी भारत के युवा क्रिकेट सेटअप की उम्मीद और नेतृत्व को आगे बढ़ाएंगे। इन दोनों के अलावा टीम में नीरज राठौर और आर्यन गर्ग भी हैं। दोनों उत्तराखंड के लिए रणजी ट्रॉफी में खेल चुके हैं। बोर्ड ट्रॉफी परफॉर्मर पूर्वांश ध्रुव भी टीम का हिस्सा हैं।

प्री-साइनिंग लिस्ट में बाकी पांच फ्रेंचाइजी में टैलेंट की गहराई दिखी है।

ऋषिकेश ड्रैगन्स ने आईपीएल खिलाड़ी युवराज चौधरी के साथ-साथ रणजी ट्रॉफी परफॉर्मर सौरभ रावत, रविंदर नेगी और आरव महाजन, और बोर्ड ट्रॉफी प्लेयर अविरल मिश्रा को भी शामिल किया है।

विकासनगर धमाका में दलीप ट्रॉफी प्लेयर कुणाल चंदेला, रणजी ट्रॉफी परफॉर्मर शाश्वत डंगवाल, बोर्ड ट्रॉफी प्लेयर विशाल कश्यप और रोहित दानू, और अनकैप्ड क्रिकेटर विनय असवाल शामिल होंगे।

हरबर्टपुर नाइट राइडर्स ने जगदीश सुचित के रूप में आईपीएल का अनुभव जोड़ा है, साथ ही देवेंद्र बोरा, अशर खान, संगम बाजपेयी और आयुष देशवाल ने अपने प्री-साइनल कोर को पूरा किया है।

सेलाकुई स्ट्राइकर्स ने रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी निश्चल डेगा, विजय शर्मा, आर्यन शर्मा और पीयूष जोशी के साथ-साथ अनकैप्ड खिलाड़ी सिद्धार्थ गुप्ता को शामिल करते हुए एक ग्रुप बनाया है।

इस बीच, डोईवाला किंग्स को रणजी ट्रॉफी परफॉर्मर अवनीश सुधा लीड करेंगे। बोर्ड ट्रॉफी खिलाड़ी आशमन गुलाटी और दिव्यांशु यादव, टीएनआर मोहित और सारंग रावत भी होंगे।

लीग के बारे में बीसीसीआई के पूर्व उपाध्यक्ष और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पूर्व सचिव, माहिम वर्मा ने कहा, "देहरादून टी20 लीग उत्तराखंड में क्रिकेट के विकास के लिए एक अहम पहल है। इस तरह की लीग युवा और उभरते हुए क्रिकेटरों को कॉम्पिटिटिव टी20 क्रिकेट का कीमती अनुभव देगी। उन्हें अनुभवी खिलाड़ियों के साथ अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि देहरादून टी20 लीग उत्तराखंड के क्रिकेट इकोसिस्टम को मजबूत करने और प्रतिभावान क्रिकेटरों की अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।"

देहरादून टी20 लीग 2026 के सीईओ, नवनीत मिश्रा ने कहा कि खिलाड़ियों की प्री-साइनिंग लीग के इस विजन को दिखाती है कि वह जाने-माने और उभरते हुए क्रिकेटरों, दोनों के लिए एक भरोसेमंद मंच बनाना चाहता है।

उन्होंने कहा, "प्री-साइनिंग हमारे विजन को दिखाती है कि हम एक प्रतियोगी और भरोसेमंद टी20 प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो जाने-माने खिलाड़ियों और उत्तराखंड क्रिकेट की अगली पीढ़ी को एक साथ लाए। आईपीएल स्टार्स, इंडिया अंडर-19 टैलेंट, दलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी खिलाड़ियों की मौजूदगी लीग की जबरदस्त क्षमता को प्रदर्शित करती है। आकाश मधवाल और लक्ष्य रायचंदानी के मसूरी थंडर में शामिल होने से, हमें उम्मीद है कि लीग के आस-पास की ऊर्जा एक और स्तर पर पहुंच जाएगी। क्रिकेट फैन्स के लिए हमारा संदेश साधारण है। यह तो बस शुरुआत है। देहरादून एक नए क्रिकेट तमाशे के लिए तैयार है।"

--आईएएनएस

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