डार्विन टेस्ट: बांग्लादेश ने 228 रन की बढ़त बनाई, ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में भी खराब शुरुआत

डार्विन, 15 अगस्त (आईएएनएस)। बांग्लादेश ने डार्विन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच के तीसरे दिन अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया पर पहली पारी के आधार पर 228 रन की बड़ी बढ़त हासिल कर ली है।

बांग्लादेश ने तीसरे दिन के खेल की शुरुआत 6 विकेट पर 349 रन से की। सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए मेहदी हसन मिराज ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ उपयोगी अंशदान करते हुए टीम का स्कोर 426 तक पहुंचा दिया। मिराज नौवें विकेट के रूप में 154 गेंदों पर 65 रन की पारी खेलकर आउट हुए। इससे पहले सलामी बल्लेबाज तंजिद हसन ने 101 और कप्तान नजमूल हसन शांतो ने 84 रन की पारी खेली थी। तंजिद का करियर के दूसरे ही मैच में पहला शतक था। वह ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश की तरफ से पहला टेस्ट शतक लगाने और सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बने थे।

बांग्लादेश ने 426 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर पहली पारी के आधार पर 228 रन की बढ़त ले ली है, जो निर्णायक साबित हो सकती है।

ऑस्ट्रेलिया के लिए तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने सर्वाधिक 6 विकेट लिए। मिचेल स्टार्क ने 2, जबकि कप्तान पैट कमिंस, नाथन लियोन को 1-1 विकेट मिला।

ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में शुरुआती झटका लगा है। सलामी बल्लेबाज जेक वेदरवेल्ड दूसरी पारी में भी असफल रहे। उन्हें शून्य के स्कोर पर हसन महमूद ने बोल्ड कर दिया। खबर लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 36 रन बना लिए थे। ट्रेविस हेड 17 और मार्नस लाबुशेन 14 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 198 रन पर सिमट गई थी। स्टीव स्मिथ ने सर्वाधिक 71 रन बनाए। बांग्लादेश के लिए हसन महमूद ने 6 विकेट लिए थे। तस्कीन अहमद और एबादत हुसैन को 2-2 विकेट मिला था।

--आईएएनएस

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