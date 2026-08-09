डूरंड कप: टीआरएयू एफसी ने इंडियन नेवी को 2-1 से हराकर शानदार समापन किया

इंफाल, 9 अगस्त (आईएएनएस)। डूरंड कप के 'ग्रुप-डी' के अपने आखिरी मैच में टिड्डिम रोड एथलेटिक यूनियन फुटबॉल क्लब (टीआरएयू एफसी) ने इंडियन नेवी एफटी के खिलाफ 2-1 से जीत हासिल की। रविवार को खुमान लम्पक मुख्य स्टेडियम में खेले गए इस मैच में विजेता टीम के लिए अफरीदी बुयामायुम ने दो गोल दागे।
बुयामायुम ने 16वें मिनट में एक शानदार कर्लिंग शॉट के साथ खाता खोला, लेकिन खेल फिर से शुरू होने के ठीक 16 सेकंड बाद खुल्लाकपम जहीर खान ने बराबरी का गोल कर दिया। इसके बाद बुयामायुम ने 60वें मिनट में टीआरएयू को फिर से बढ़त दिलाई और मणिपुर की टीम ने सेलर्स (इंडियन नेवी) के लगातार हमलों के बावजूद अपनी बढ़त बनाए रखी।
इंडियन नेवी ने गेंद पर ज्यादा कब्जा रखा और 26 बार गोल करने की कोशिश की, जिसमें से 15 शॉट टारगेट पर थे, लेकिन टीआरएयू के डिफेंस और गोलकीपर ताजुद्दीन ने उन्हें बार-बार रोका। वहीं, टीआरएयू ने सिर्फ आठ शॉट लिए और दो टारगेट पर रहे — और दोनों ही गोल में तब्दील हुए।
इस नतीजे के साथ टीआरएयू तीन मुकाबलों में चार अंकों के साथ 'ग्रुप-डी' में दूसरे स्थान पर रही, जबकि इंडियन नेवी ने तीन अंकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया। कोई भी टीम क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच सकी। पहली बार खेल रही एफसी रैंगडाई ग्रुप में शीर्ष पर रही और अंतिम आठ में जगह बनाई।
इंडियन नेवी ने शुरुआती दौर में खेल पर नियंत्रण रखा और टीआरएयू को उनके अपने हाफ में पीछे धकेल दिया। सेलर्स ने सातवें मिनट में अपना पहला साफ मौका बनाया और लगातार तीन बार कोशिश की, लेकिन टीआरएयू ने पेनाल्टी एरिया में भीड़ जमाकर दबाव का सामना किया।
खेल के प्रवाह के विपरीत, टीआरएयू ने 16वें मिनट में गतिरोध तोड़ा। बुयामायुम को बॉक्स के बाहर जगह मिली और उन्होंने दाहिने पैर से कर्ल करते हुए गेंद को टॉप कॉर्नर में पहुंचाया, जिससे भास्कर रॉय को कोई मौका नहीं मिला। यह मैच में टीआरएयू का पहला प्रयास था।
इस गोल से टीआरएयू का आत्मविश्वास बढ़ा, हालांकि इंडियन नेवी ने बॉल पर कब्जा बनाए रखा और दूर से हमले जारी रखे। हाफ-टाइम तक सेलर्स ने 12 बार कोशिश की थी, जिनमें से छह टारगेट पर थे, लेकिन वे गोल करने में नाकाम रहे।
खेल फिर से शुरू होने के कुछ ही सेकंड बाद इंडियन नेवी ने मैच बराबरी पर ला दिया। खुल्लाकपम जहीर खान ने टीआरएयू के डिफेंस की चूक का फायदा उठाया, बीच से आगे बढ़े और शांति से गोल करके स्कोर 1-1 कर दिया। सेलर्स ने दूसरा गोल करने के लिए दबाव बनाए रखा, लेकिन ज्लेक्स खांगजराकपम मंगांग ने समय रहते स्लाइडिंग चैलेंज करके एक और खतरनाक हमले को रोक दिया। हालांकि, टीआरएयू ने खेल के बहाव के विपरीत एक बार फिर गोल कर दिया।
60वें मिनट में, मेजबान टीम ने काउंटर-अटैक के जरिए दाईं ओर से तेजी से हमला किया और बुयामायुम ने इस मूव को गोल में बदलकर अपना दूसरा गोल किया और टीआरएयू को फिर से बढ़त दिला दी। इसके जवाब में इंडियन नेवी ने और खिलाड़ियों को हमले के लिए आगे भेजा। फिर 65वें मिनट में ताजुद्दीन ने एक अहम बचाव किया; उन्होंने एक खतरनाक तरीके से दिशा बदलने वाले लॉन्ग-रेंज शॉट को कलाबाजी दिखाते हुए क्रॉसबार के ऊपर से बाहर धकेल दिया।
इसके तुरंत बाद टीआरएयू के गोलकीपर को फिर से हरकत में आना पड़ा, क्योंकि इंडियन नेवी ने बराबरी का गोल करने की कोशिशें तेज कर दी थीं। मैच के आखिरी पलों में सेलर्स पेनाल्टी एरिया में लगातार क्रॉस भेजते रहे, लेकिन टीआरएयू का डिफेंस अडिग रहा।
इंडियन नेवी के लगातार हमलों के बावजूद, वे बराबरी का दूसरा गोल नहीं कर सके और टीआरएयू ने कड़े मुकाबले के बाद जीत हासिल की। इस जीत के साथ टीआरएयू का डूरंड कप अभियान सकारात्मक रूप से समाप्त हुआ। लंबे समय तक सेलर्स के दबदबे वाले इस मैच में बुयामायुम की फिनिशिंग और ताजुद्दीन की गोलकीपिंग ने आखिरकार निर्णायक भूमिका निभाई।
--आईएएनएस
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