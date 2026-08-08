डूरंड कप: शिलांग लाजोंग एफसी ने मुंबई एफसी को हराकर 'ग्रुप-ई' में टॉप स्थान हासिल किया

शिलांग, 8 अगस्त (आईएएनएस)। 135वें डूरंड कप के 'ग्रुप-ई' मैच में शिलांग लाजोंग एफसी ने मुंबई एफसी को 5-0 से रौंदा। शनिवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में जीत से शिलांग लाजोंग एफसी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।

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एवरब्राइटसन साना ने दो गोल किए, जबकि अभय गुरुंग, ट्रेमिकी लामुरोंग और फिगो सिंडाई ने भी गोल दागे। घरेलू दर्शकों के भारी शोर-शराबे के बीच मेजबान टीम ने मुंबई से आई मेहमान टीम को आसानी से मात दी।

इस नतीजे के साथ शिलांग लाजोंग दो मुकाबलों में छह अंकों के साथ 'ग्रुप-ई' में टॉप पर पहुंच गई है; उन्होंने अपने शुरुआती दोनों मैच जीते हैं। लैंगसनिंग एफसी चार अंकों के साथ दूसरे और नोंगक्सेह एसएसएंडसीसी एक अंक के साथ तीसरे स्थान पर हैं। मुंबई एफसी, जिसने अब तक खेले गए दो मैचों में कोई अंक हासिल नहीं किया है, टेबल में सबसे नीचे है।

शिलांग लाजोंग ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा, जिसमें फ्रांगकी बुआम और जोटा ने विंग्स से लगातार मुश्किलें पैदा कीं। मेजबान टीम को पहला असली मौका सातवें मिनट में मिला, जब एफ्रेम लालरेमटलुआंगा की फ्री-किक पर आर्थर पंगारो ने दूर के पोस्ट पर जोरदार हेडर लगाया, जिसे मुंबई के डिफेंस ने किसी तरह क्लीयर किया।

14वें मिनट में भी ऐसा ही एक मौका हाथ से निकल गया, जब कप्तान केनस्टार खारशोंग एक और सेट-पीस के दौरान बिना किसी रुकावट के भी सही संपर्क बनाने में नाकाम रहे।

लाजोंग के लगातार दबाव के सामने मुंबई को लय पाने में संघर्ष करना पड़ा; उनका पहला शॉट-ऑन-टारगेट 23वें मिनट में आया, जब मनदीप सिंह मुल्तानी के शॉट में इतनी ताकत नहीं थी कि वे गोलकीपर सिवेल रिमबाई को परेशान कर सकें।

दूसरी तरफ, मुंबई के गोलकीपर याशील मनीष शाह को बार-बार बचाव करना पड़ा; उन्होंने 16वें मिनट में साना के लो-ड्राइव शॉट को रोका और फिर 25वें मिनट में आर्थर पंगारो के करीब से किए गए शॉट को गोल-लाइन पर बचाया। 36वें मिनट में लैमलैलियन ने दूर से फिर से उन्हें परखा, हालांकि इसके तुरंत बाद मुंबई ने भी कुछ खतरे पैदा किए; रोहित मिर्जा की फ्री-किक पर मोहम्मद कैफ खान का हेडर नीचे नहीं रह पाया।

हाफटाइम से ठीक पहले मुंबई के लिए खेल मुश्किल हो गया। कप्तान और डिफेंस के अहम खिलाड़ी अहमद फैज खान 45वें मिनट में बॉल क्लीयर करते समय टखना मुड़ने के कारण स्ट्रेचर पर बाहर ले जाए गए, और उनके जाने के दो मिनट के भीतर ही उनकी टीम का डिफेंस टूट गया।

जोएडसन डॉस सैंटोस की फ्री-किक सना तक पहुंची, जिनका हेडर याशील ने रोक लिया, लेकिन गुरंग ने सबसे तेजी से रिएक्ट किया और रिबाउंड पर गोल कर दिया।

मुश्किल से 90 सेकंड बाद, लाजोंग ने फिर हमला किया; ट्रेमिकी ने बॉक्स के अंदर बॉल पकड़ी, उसे अपने मार्कर से दूर किया और याशील को छकाते हुए शानदार फिनिश किया। कप्तान को खोना और तुरंत दो गोल खाना मुंबई के लिए हाफटाइम से पहले एक बड़ा झटका था, और मेहमान टीम बाकी शाम उस पकड़ को वापस पाने की कोशिश में बिताएगी जो दो मिनट में ही हाथ से निकल गई थी।

खेल दोबारा शुरू होने पर लाजोंग ने वहीं से शुरुआत की जहां से छोड़ा था; गुरंग ने गोल के सामने एक अच्छा शुरुआती मौका गंवा दिया, लेकिन 52वें मिनट में तीसरा गोल आया — इस बार ट्रेमिकी ने मौका बनाया, मुंबई के डिफेंस को चीरते हुए सना को बॉल दी, जिन्होंने पहली बार में ही टॉप कॉर्नर में जोरदार शॉट मारा।

मुंबई ने वापसी की कोशिश की, 56वें ​​मिनट में अफजार नूरानी ने बॉक्स के दाईं ओर से थोड़ा ऊपर शॉट मारा, लेकिन 64वें मिनट में ध्रुवमिल पांड्या के खराब टच से बॉल वापस लाजोंग के पास चली गई, जिससे उनकी लय टूट गई। सना ने बिना किसी हिचकिचाहट के मौका लपका, बॉक्स में घुसे और शानदार फिनिश के साथ उस दोपहर अपना दूसरा और अपनी टीम का चौथा गोल किया। याशील ने अपनी जगह मजबूती से बनाए रखी; उन्होंने 69वें मिनट में खारशोंग और 79वें मिनट में जोएडसन के बहुत करीब से किए गए हमलों को नाकाम कर अपनी टीम को और शर्मिंदगी से बचाया।

आखिरकार, उन्हें कोई राहत नहीं मिली। 88वें मिनट में, सब्स्टीट्यूट मनभाकूपर इयावफनियाव के बाईं ओर से आए क्रॉस ने मुंबई के बॉक्स में भ्रम पैदा कर दिया। जब अभय छेत्री का हेडर खतरे को टालने में नाकाम रहा, तो दूसरे सब्स्टीट्यूट सिंडाई ने हेडर से पांचवां गोल कर दिया। इस गोल के साथ ही उस हार पर मुहर लग गई, जिसकी शुरुआत लाजोंग के पहला गोल करते ही हो गई थी।

शिलॉन्ग लाजोंग के लिए, यह जीत उनके शानदार अभियान को और आगे बढ़ाती है और ग्रुप स्टेज के बाकी मैचों से पहले उन्हें ग्रुप-ई में सबसे ऊपर पहुंचाती है। मुंबई एफसी, जो अभी भी अपने पहले प्वाइंट्स की तलाश में है, के लिए अब चुनौती है कि वे जल्द ही खुद को संभालें — और यह सब उन्हें अपने कप्तान के बिना करना होगा, जिनकी शाम उनकी टीम की असली मुश्किलें शुरू होने से काफी पहले ही खत्म हो गई थी।

--आईएएनएस

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