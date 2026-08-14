डेनिश गोल्फ चैंपियनशिप : पहले दिन शुभंकर और युवराज को करना पड़ा संघर्ष

केर्टेमिंडे (डेनमार्क), 14 अगस्त (आईएएनएस)। डेनिश गोल्फ चैंपियनशिप के पहले दिन 2-ओवर-पार 74 के राउंड के बाद भारत के शुभंकर शर्मा का 'कट' से बाहर होना लगभग तय हो गया है।

युवराज संधू को भी पहले दिन संघर्ष करना पड़ा। उनके इवन-पार 72 के स्कोर में तीन बर्डी, एक आखिरी डबल बोगी और शुरुआत में एक बोगी शामिल थी। वह टी-75 स्थान पर रहे। शुभंकर ने छह बोगी के मुकाबले चार बर्डी बनाईं। इस सीजन में उनका संघर्ष जारी रहा।

फ्रांस के फेलिक्स मोरी ने अपने डीपी वर्ल्ड टूर करियर के सबसे कम स्कोर वाले राउंड की बराबरी की और कोर्स रिकॉर्ड बनाते हुए डेनिश गोल्फ चैंपियनशिप के पहले दिन बढ़त हासिल की।

फ्रांस के इस खिलाड़ी ने 'ग्रेट नॉर्दर्न' में 65 का 7-अंडर-पार राउंड खेला और घरेलू पसंदीदा खिलाड़ी लुकास ब्जेरेगार्ड और साउथ अफ्रीका के ब्रैंडन स्टोन से एक शॉट आगे निकल गए। होटलप्लानर टूर से आए खिलाड़ी ने इस सीजन में अब तक 16 में से 12 बार 'कट' मिस किया है, लेकिन पिछले पांच में से तीन बार कट में जगह बनाने के बाद डेनमार्क में पहले राउंड का उनका प्रदर्शन यह दिखाता है कि वह डीपी वर्ल्ड टूर के माहौल में खुद को ढाल रहे हैं।

इटली की जोड़ी फिलिपो सेली और फ्रांसेस्को लापोर्टा, चीन के वेनयी डिंग, फिनलैंड के ओलिवर लिंडेल और जर्मनी के फ्रेडी शॉट के साथ 5-अंडर-पार स्कोर पर संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं।

वहीं, इंडिया चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण के लिए जुटने वाले विश्व खिलाड़ियों के साथ घरेलू स्टार शुभंकर शर्मा और अनिर्बान लाहिड़ी भी इस टूर्नामेंट में शामिल होंगे, जो भारतीय उम्मीदों की कमान संभालेंगे।

दिल्ली गोल्फ क्लब में 15 से 18 अक्टूबर तक होने वाले इस बहुप्रतीक्षित चार मिलियन डॉलर इनामी राशि वाले टूर्नामेंट में कई डीपी वर्ल्ड टूर और अंतरराष्ट्रीय विजेता हिस्सा लेंगे, जिनमें मौजूदा चैंपियन टॉमी फ्लीटवुड, करियर ग्रैंड स्लैम विजेता रोरी मैकल्रॉय और हाल ही में ओपन चैंपियन बने रयान फॉक्स शामिल हैं।

--आईएएनएस

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