डब्ल्यूपीजीटी 2026: रिद्धिमा ने 10वें चरण में बढ़त बनाई

कोलार (कर्नाटक), 15 जुलाई (आईएएनएस)। जायन हिल्स गोल्फ कोर्स में जारी विमेंस प्रो गोल्फ टूर (डब्ल्यूपीजीटी) के 10वें चरण के पहले राउंड में बुधवार को रिद्धिमा दिलावरी ने शानदार प्रदर्शन किया। इस सीजन के पहले छह टूर्नामेंट में से तीन खिताब जीत चुकीं रिद्धिमा ने बिना कोई बोगी किए 4-अंडर 68 का स्कोर बनाकर एक शॉट की बढ़त के साथ लीड हासिल कर ली।

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पिछले दो चरणों में टी-8 और टी-9 स्थान पर रहीं रिद्धिमा दिलावरी ने इस बार शानदार शुरुआत करते हुए बढ़त बना ली। वह पिछले सप्ताह की विजेता वाणी कपूर, अनुभवी अमनदीप द्राल और अपनी लय हासिल करने की कोशिश कर रहीं विधात्री उर्स से एक शॉट आगे हैं। इन तीनों खिलाड़ियों ने पहले राउंड में 3-अंडर 69 का स्कोर बनाया और रिद्धिमा का कड़ा पीछा कर रही हैं।

रिद्धिमा लेडीज यूरोपियन टूर में वापसी करने और इस साल के अंत में एलईटी इवेंट महिला इंडियन ओपन से पहले शानदार फॉर्म में आने के लिए प्रयासरत हैं, उन्होंने शुरुआती होल में बर्डी लगाई और फिर अगले आठ होल में बराबरी की। 10वें, 13वें और 14वें होल में बर्डी लगाई और अंतिम चार में पार्स के साथ समापन किया।

पिछले साल पांच बार की विजेता वाणी कपूर ने सात बर्डी लगाईं, लेकिन 69 के राउंड में उन्होंने दो बोगी और एक डबल बोगी भी दी। विधात्री उर्स ने 69 के लिए तीन बोगी के मुकाबले छह बर्डी लगाईं, जबकि अमनदीप द्राल ने सातवें और आठवें पर बैक-टू-बैक बोगी के खिलाफ पांच बर्डी लगाईं।

विमेंस प्रो गोल्फ टूर में अपने पहले खिताब की दावेदार मानी जा रहीं सान्वी सोमू ने भी अच्छी शुरुआत की। पहले शौकिया और अब पेशेवर खिलाड़ी के रूप में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहीं सान्वी ने 1-अंडर 71 के साथ पांचवां स्थान हासिल किया। उनके राउंड में फ्रंट नाइन पर एक बोगी, जबकि बैक नाइन पर दो बर्डी शामिल रहीं।

अनन्या दातार और काशिका मिश्रा ने इवन-पार 72 का कार्ड खेला और छठे स्थान पर रहीं, जबकि मन्नत बरार और रिया जादौन 1-ओवर 73 के साथ संयुक्त आठवें स्थान पर रहीं।

छह खिलाड़ियों का एक बड़ा समूह, प्रकृति शास्त्री, जैस्मिन शेखर, शगुन नारायण, नेहा त्रिपाठी, अनंती विवेक और अनन्या सूद, संयुक्त रूप से 10वें स्थान पर रहे। सभी ने 2-ओवर 74 का कार्ड खेला। अन्य बड़े नामों में त्वेसा मलिक (75) युवा लावण्या जादोन के साथ संयुक्त 16वें स्थान पर हैं।

--आईएएनएस

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